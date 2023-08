Ciática la postra en show

Ciudad de México

Aunque Adele siempre ha procurado mantener su vida privada fuera de los reflectores, ahora ella misma le compartió a sus fans que hace unas semanas un dolor de ciática la hizo desplomarse atrás del escenario de su residencia en Las Vegas.

De acuerdo con The Sun, la intérprete de "Set Fire To The Rain" se sinceró con su público durante un concierto y compartió que descansaría un momento para relajar la ciática, pues reveló que en ocasiones se contonea por los dolores que tiene en las piernas y en la parte baja de la espalda.

SE DESPLOMA

Después de sentarse, Adele comentó que hace unas semanas se desplomó detrás del escenario por los intensos dolores que tenía en la ciática, estuvo minutos en el suelo hasta que su equipo de producción la vio y la ayudaron.

"Levantaron todo mi cuerpo del suelo", comentó Adele.

De acuerdo con Medline, la ciática ocurre por la presión o daño al nervio ciático que controla los músculos de la rodilla y pierna, por lo que los dolores pueden abarcar diversas áreas del cuerpo.

DEFIENDE A FAN

Adele también paró el concierto para tratar de ayudar a una chica que aparentemente estaba siendo molestada por un guardia de seguridad.

"¿Qué está pasando con esa joven fan allí? La han molestado tanto por ponerse de pie ¿por qué la molestan? ¿Puedes dejarla en paz, por favor?", dijo.

Adele se disculpó con el público por interrumpir el show y también le aseguró a la fan que nadie la volvería a molestar.