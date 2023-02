Hermana de Yuridia acusa a "Ventaneando" de agresiones

Y ahora, Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta y Daniel Bisogno no sólo contradijeron las declaraciones de Yuridia, sino que negaron las acusaciones de su hermana Olimpia Gaxiola, quien este jueves compartió un video, en el que habla en defensa de la cantante, pues rememora un momento incomodo que vivió con las cámaras de "Ventaneando" en 2006.

Hace 16 años, Yuridia estaba en la espera de Phoenix, su primogénito, a quien tuvo a lado del exacadémico Edgar Guerrero, situación por la que Olimpia recordó que una reportera del programa acudió a las inmediaciones del domicilio de su familia, en Hermosillo, para cuestionarla acerca de los pormenores del embarazo de su hermana, sin embargo, recordó que la persona que trató de entrevistarla se acercó con muy mala actitud, pues hasta interrogó a su hermana menor que, en esa época, tenía sólo cinco años.

"Hubo una situación en particular que todavía me castra", destacó. "Yo salí con mis hermanitos alrededor de la cuadra, vi un carro blanco pasar por enfrente de nuestra casa y cuando regresamos, (había) una luz de una cámara; eran tres personas y recuerdo que mi hermanito Genaro salió corriendo y uno de los hombres que estaba ahí lo agarró del cuello de la camisa y lo jaló para atrás y le empezaron a hacer preguntas", expuso la joven que, en ese momento, tenía 15 años.

Luego de eso -detalló Olimpia- le pidió a Genaro que se acercara a ella y, cuando lo tuvo cerca, lo tomó en sus brazos, junto a su otra hermanita, para que no se acercasen a ellos. "Me dio tanta rabia ver cómo jalaban a mi hermanito", destacó.

En ese mismo momento -continuó- la reportera de "Ventaneado" le acercó el micrófono a la mejilla, en búsqueda de obtener una respuesta a sus preguntas y, cuando esta se percató de que Olimpia no daría ninguna aclaración, optó por dirigirse a su hermana pequeña y cuestionarla acerca de algunos pormenores del embarazo de Yuridia.

"Le ponía el micrófono a una niña de cinco años preguntándole: '¿Tu hermana va a tener un parto natural o cesarea?'", señaló.

Sin embargo, Olimpia destacó que en el punto que se encontraban estaba muy cerca de su casa, por lo que pronto llegaron a la puerta de su domicilio, la cual azotó frente al rostro de la reportera y los hombres que los acompañaban para luego, comunicarse con su padre, que se encontraba en el local donde su madre tenía un negocio de ropa para enterarlo que lo que estaba sucediendo.

Ante estas declaraciones, el equipo de "Ventaneado" no se quedó callado y no sólo negó que los hechos hubieran tenido lugar, tal y como Olimpia los recordaba, sino que hasta reprodujo la entrevista de la cual habló la joven, demostrado que en el reportaje que se emitió en el programa no aprecian los eventos que expuso, pues la producción cuenta con material de archivo al que acudió para defenderse.

De acuerdo con "Ventaneado", los enviados a Hermosillo permanecieron en el estado varios días, haciendo guardia afuera de la casa de la cantante, en la espera de obtener algunas declaraciones por parte de la familia de Yuridia quien, en recientes días, había dado a luz a Phoenix, sin embargo, destacaron que nunca agredieron "ni física ni verbalmente a sus hermanos o a ella misma".

De acuerdo con el programa, el reportaje que difundieron esta tarde se trata de la "secuencia integra" de la entrevista, lo que sugiere que no hicieron cortes o editaron algunas preguntas o fragmentos del encuentro, a través de las cuales, "Ventaneando" se defiende, pues señaló que en ningún momento hubo un acercamiento físico entre la reportera o su camarógrafo con su hermano menor, pues aseguran que su hermanita no se encontraba en el lugar de los hechos, como Olimpia aseveró.

En el reportaje se puede escuchar a la periodista preguntar: "Y Yuri, ¿cómo está? Hola, oye, ¿nada más dinos cómo está Yuridia, que ya tuvo a su bebé?".

A lo que Olimpia contestó: "Ya nos puede dejar en paz, por favor".

A continuación, la reportera le pregunta a Genaro si no lo dejaban hablar.

Pero eso no fue lo único que exhibió el programa, sino que también acusó a Don Genaro, padre de Yuri, de amenazarlos, ya que estaba muy molesto por el hecho de que las cámaras del programa habían asustado a sus hijos menores.

"Pasó algo con uno de los niños y ya les dije: 'Me los voy a ching*** y no me quieren creer, me los voy a ching***, ya me asustaron a los niños ching***, saben bien que yo nunca habló'", indicó.