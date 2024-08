Brinda ayuda: Con estilo vegano

Moby ha mantenido un discurso congruente como activista por los derechos de los animales tanto en lo personal como en su carrera, al grado de disfrutar su vegano estilo de vida.

Un claro ejemplo de ello será su inminente gira por Europa, después de más de 10 años sin efectuar una, porque pasarse el tiempo en aeropuertos y hoteles "es una forma de vida muy artificial y poco saludable", dice.

El músico estadounidense, que tituló Animal Rights (1996) su cuarto disco, dará en septiembre siete selectas fechas, en Londres, Berlín, París y otras ciudades, para celebrar los 25 años de su multivendido álbum Play y donar las ganancias a una buena causa.

GANANCIAS CON CAUSA

"La mayoría de las cosas en vivo que he hecho los últimos 10 años, en realidad ha sido tocar en los patios traseros de la gente para recaudar fondos para organizaciones de derechos animales y campañas políticas. La razón por la que acepté esta próxima gira es porque todo el dinero se destinará a organizaciones europeas de derechos animales.

"Sinceramente, estoy muy feliz de salir con una guitarra acústica a tocar algunas canciones en el patio trasero de alguien, no necesito estar ante 20 mil personas", afirma el neoyorquino, en entrevista.

Moby se volvió vegano por decisión propia en 1987, a los 22 años. Un día estaba sentado en su sillón con Tucker, su gato rescatado, y reflexionó sobre el dolor que sienten los animales.

"He sido vegano durante 30 años y hubo momentos en que fui un vegano poco saludable: a principios de los 2000 estaba consumiendo muchas drogas, todo el tiempo bebía cuando salía y comía mucha comida chatarra vegana.

AHORA MÁS SALUDABLE

"Hace unos 15 años, cuando me volví sobrio, me convertí en un vegano mucho más saludable, que come alimentos orgánicos y no fritos. No hay nada de malo en la comida frita, es deliciosa, pero debería ser acaso una vez al mes".

Para complementar ese estilo de vida, Moby, de 58 años, se siente en buena forma, se ejercita y adora practicar yoga.

"Llevar una dieta vegana orgánica es mucho más saludable que la dieta tradicional estadounidense de comida rápida".

Suele apoyar a Mercy For Animals (MFA), organización internacional que en 2014 le otorgó el Premio al Liderazgo Compasivo.

DONACIONES

En 2016 abrió el restaurante vegano Little Pine, en Los Ángeles, y donaba todas las ganancias a organizaciones en pro de los animales. Ese mismo año se asoció con Tony Kanal, bajista de No Doubt y activista vegano, y MFA para producir el primer festival musical vegano del mundo: Circle V.