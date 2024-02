Leonardo García no aceptaría interpretar a su padre en bioserie

CIUDAD DE MÉXICO

A poco más de nueve meses de que Andrés García falleciera, la controversia entre los hijos del actor y su ahora viuda, Margarita Porillo, continúan, sobre todo con Leonardo que, a pesar de que ha dicho abiertamente que no está interesado en pelear por la herencia de su padre, en la que no fue incluido, la pareja de García sigue recordando la mala relación que existió entre los dos, frente a medios de comunicación.

A estas declaraciones también se ha sumado Yolanda Garza, una amiga muy cercana a Portillo y García; su cercanía con el actor era tanta, que don Andrés le firmó los derechos para que fuera ella quien llevara la historia de su vida a la televisión.

Recientemente, Garza contó a la prensa de una ocasión en que fue invitada al cumpleaños del actor, festejo al que también acudió Leonardo y un grupo de amigos que, de acuerdo con su versión, bebieron demás, lo que habría producido la incomodidad de García y sus invitados, pues aparentemente comenzó a conducir su automóvil, sin ningún control, en las playas que pertenecían al galán de telenovelas.

"Agarró la camioneta y empezó a hacer círculos, círculos, círculos... y a gritarle: '¡Papá, yo soy tu hijo!', entonces, la verdad, Andrés se molestó mucho, porque llegaba con amigos, tomaban mucho", dijo Yolanda.

Leonardo fue captado en el Aeropuerto de la CDMX, junto a su novia Flaminia Villagrán, y la prensa aprovechó para preguntarle qué opinaba acerca de que Garza exhibiera las situaciones intimas de los García, mostrándose molesto y muy inconforme, pues ya en otras ocasiones ha expresado que no le gusta inmiscuirse en chismes ni en escándalos.

"Que se detenga a su familia, no a la mía, yo no hablo mal de ella, yo no ando hablando ni me expreso nada mal de ella, entonces también exijo respecto, si quiero sacar mi jeep a la playa de mi papá, la voy a sacar", indicó.

También expresó que le parece de mal gusto que, al ser invitada a una fiesta familiar, Garza no supiera respetar la discreción que debería mantener un invitado con respecto a los hechos sucedidos en el evento, a pesar de que aseguró que no tenía conocimiento de qué fue lo que dijo de él:

"Cuando me invite a su cumpleaños voy a decir cosas que yo haya visto, no sé qué haya dicho, pero, por lo que tú me estás diciendo, habló mal".

El actor de 51 años pidió que dejen de relacionar su nombre en escándalos en los que él no quiere ser relacionado.

"Ya, déjenme en paz, que se hagan su publicidad ellas, no conmigo, no bajo mis anchas", precisó.

En este sentido, Leonardo fue puntual al señalar que no está interesado en dar vida a su padre en la bioserie que Garza producirá, que hace unos días Yolanda dijo que estaba dispuesta a apoyar a el hijo de don Andrés, que ha pasado días difíciles por el pleito por su departamento, por el cariño que le tuvo al actor.

"No me interesa saber nada de ellos, hay muchos chismes y diretes, que sí se dice, que no dice, yo ahorita, tengo cosas más ocupadas que hacer", destacó.