A Octavio Ocaña "lo bajan, le disparan y lo vuelven a subir", dice su padre; acusa a policía recién detenido

Así lo aseguró Octavio Pérez, padre del actor del programa Vecinos, en una entrevista con la conductora María Luisa Valdés Doria para Telediario de Multimedios. Ahí relató que su hijo jamás se disparó a sí mismo, como informaron en un principio las autoridades.

El actor conocido por su papel de "Benito Rivers" murió el viernes 29 de octubre de 2021 cuando manejaba una camioneta por el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, presuntamente por un disparo de arma de fuego.

Un día después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró que la muerte de Ocaña ocurrió después de una persecución en la que el actor de Televisa huía de la policía de Cuautitlán Izcalli. Aunque en ese momento aseguró que no hubo intercambio de disparos, sino que el joven se habría disparado en la cabeza con un arma que sacó de la guantera de la camioneta que conducía.

Casi un año

A casi 11 meses de la muerte del actor se reportó la detención de Leopoldo "N", policía que presuntamente participó en la persecución y quien el jueves fue vinculado a proceso.

"Yo creo que hemos tardado once meses para llegar a esto. Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña nunca saca la pistola, la tenía guardada como debe ser, cómo yo le enseñé, porque la pistola es para defenderse, no para andarla presumiendo ni mucho menos", declaró Octavio Pérez en la entrevista con Multimedios, en la que acudió acompañado por Ana Lucía Ocaña, mamá del actor, y por el abogado de la familia, Francisco Hernández.

"Entonces, según mis peritos, según las investigaciones que hicimos, lo vienen persiguiendo, le pegan en la camioneta, lo paran, lo bajan, le disparan y lo vuelven a subir, y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre. Desde el momento que vi la escena de toda la película, dije: ´esto no fue así´", narró el padre del actor, quien aseguró que los peritajes se abrirán a la luz pública.

"Ya está toda la escena como fue, desde la persecución, cómo lo bajan, lo disparan con el fusil y lo vuelven a subir".

–O sea, sí le disparan –le dice la conductora.

"Sí le disparan" –responde el papá.

–El que está detenido...

"Ese es el que le dispara. No quería decirlo pero ese fue. Seguro, al cien por ciento", dijo confiado.

La conductora le reiteró que si el que está en prisión es el que dispara y el señor Octavio lo ratifica.

"Fueron hasta tontos porque disparan la pistola de mi hijo, pero nunca encontramos el casquillo, nunca se encontró el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía.

"La pistola la disparan, pero no la disparan en una trayectoria vertical sino horizontal y de los nervios, todo lo hicieron mal", aseguró.

Aunque en un principio se informó que Leopoldo "N" llevaría su proceso en libertad con un brazalete localizador, el señor Octavio Pérez aseguró que le sería fincado otro delito para que no salga de prisión.