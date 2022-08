Se unen en podcast

El rapero 50 Cent tiene un nuevo proyecto en las manos, pero en esta ocasión no se trata de un disco, sino de un proyecto de podcast acerca del narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán, dio a conocer The Wrap.

Bajo el nombre de "Cuate/twin/: the downfall of El Chapo" este programa forma parte de la división de Lionsgate Sound y abordará la historia de los gemelos Peter y Jay Flores.

Estos hombres se convirtieron en dos de los narcotraficantes más grandes de Estados Unidos, quienes negociaban toneladas de cocaína en todo el mundo y cómo llegaron a ser la mano derecha del propio Chapo, sólo para finalmente traicionarlo, en un intento desesperado por escapar.

"Estamos encantados de asociarnos con Curtis ´50 Cent´ Jackson y con los demás creadores de talento que están detrás de nuestros próximos programas", dijo en un comunicado Craig Piligian, quien estará a cargo de estos programas

Lionsgate Sound también está produciendo un thriller sobre crímenes reales llamado "The Lives and Deaths of Barry and Honey Sherman" para distribución exclusiva de CBC.