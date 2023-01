2022 fue su mejor año

La verdad, no me caso; no creo que un papel cambie las cosas, esto es más una decisión, mejor un sentimiento que un papel". Mario Bautista, Cantante

Descubrirse como persona y evolucionar en lo profesional, comprendiendo mejor su trabajo como artista, hace que Mario Bautista declare que concluye hoy su mejor año.

"(Lo describiría) como el mejor de mi vida hasta ahorita,¿ sabes?, porque me he descubierto en muchos aspectos. He reflexionado conmigo mismo y sé que he crecido, he aprendido, he agradecido y me ha llenado de mucha vibra y plenitud este año", declaró Mario.

El cantante de 26 años sorprendió a sus fanáticos con lanzamiento de nueva música durante el 2022 y sumó su cantidad de fans.

"Se siente bien y agradezco estar cerrando el año a full, literal", expresó. "Creo que fue un año lleno de magia".

AGRADECIDO

Entre los cimientos más importantes en su existencia, agregó, es el agradecimiento, y no sólo al final de un año, sino siempre.

El intérprete urbano compartió que al caer la noche siempre tiene palabras de agradecimiento por lo vivido.

"¿Qué disfruto?, Uy, que mi hermano me trajo la cena, cosas así; eso me da fuerza para tomar decisiones, para crear, para deshacer, para todo me da fuerza".

De igual manera experimentar y sentir la felicidad es primordial para el primo de la cantante Fey.

"Un día sin estar felices es como un día perdido", declaró, "Un día sin echar risas, qué hueva".

BIEN EN EL AMOR

El amor no se quedó atrás en este año que está por concluir, porque lo experimentó y se siente feliz.

Mario mantiene una relación con Daniela Gómez, una cubano-española, modelo e influencer, de quien dijo estar muy enamorado.

"Sin duda, más que nunca, de verdad. Llevo dos años con mi novia, y cuando lo pienso digo: ´Ah, qué cabrón´, porque todas mis relaciones siempre duraron dos años, entonces digo: ´Ah, está llegando el momento´", bromeó.

"No, esto es muy diferente, porque después de dos años vemos todo lo que hemos crecido juntos, lo que hemos compartido, apoyado, lo que hemos experimentado, lo que estamos haciendo uno por el otro, y la manera en la que somos un equipo; es imposible decir que quiero que se acabe esto en dos años", aseguró.

Así que también en lo personal está feliz.

Lo que confesó el intérprete es que no desea casarse, aunque volvió a decir que está sumamente enamorado de Dani.