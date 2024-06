En una noche mágica, llena de arte y talento, el pasado 15 de mayo, el auditorio Metropolitano de Puebla fue testigo del evento VIBRART, donde el Tec de Monterrey reconoce a individuos que impactan positivamente en México y el mundo a través del arte y la cultura. Este año, el reynosense Sebastián Jaiovi, un destacado cineasta y animador, fue galardonado con el premio "Talento que Inspira".

VIBRART, anteriormente conocido como el Festival Nacional de la Cultura y las Artes del Tec de Monterrey, se ha consolidado como un espacio donde la comunidad TEC comparte su pasión por la cultura. Desde su transformación en 2021, el evento no sólo ha continuado mostrando expresiones de cine, baile, monólogo y canción, sino que también ha incluido un reconocimiento especial para aquellos que sobresalen en el ámbito cultural.

PRIMERA GENERACIÓN DE GALARDONADOS

Sebastián Jaiovi, quien en 2021 formó parte de la primera generación de galardonados representando al campus Tampico, ha regresado este año con un bagaje aún más impresionante. En aquella ocasión, fue reconocido por su trilogía "Stickman", que trascendió fronteras en festivales internacionales de cine. Además, destacó como director con dos cortometrajes animados seleccionados en VIBRART: "Abrázame" y "Un Peluche Espacial".

Desde entonces, Sebastián ha continuado cosechando éxitos. Con una nominación al Ariel, la creación de una productora de animación y numerosos premios internacionales, ha demostrado su capacidad para innovar y emocionarnos a través de sus obras. Sin embargo, más allá de sus logros

profesionales, Sebastián destaca la importancia de las amistades y las conexiones que ha formado a lo largo de su carrera. "Agradezco a cada persona que me ha acompañado durante el camino, que me han hecho aprender, escucharlos y empujarlos a nuevos límites creativos. Me es un honor tener su confianza", expresó emocionado.

PREMIAN SU DEDICACIÓN

La ceremonia de este año fue una oportunidad para que Sebastián compartiera su experiencia y agradecimiento con la comunidad TEC.

Su discurso fue un recordatorio del poder del arte para inspirar y unir a las personas, y su reconocimiento como "Talento que Inspira" es un merecido tributo a su dedicación y pasión.

¡APOYO TOTAL! DESDE SUS INICIOS

Y como siempre, EL MAÑANA DE REYNOSA, con gran orgullo promueve los logros de este reynosense, ya que el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar, ahora desde Fomento Cultural Reynosa, A.C., brindan su gran apoyo a nuestros artistas y promueven sus logros, como los de Sebastián Jaiovi y celebra su contribución al arte y la cultura. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, combinado con el esfuerzo y el apoyo de una comunidad, pueden alcanzar nuevas alturas y dejar una huella indeleble en el mundo.