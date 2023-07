Streamer tailandesa capta en video racismo sufrido en Bélgica

En el material, difundido en Twitch y que ya circula en diversas redes sociales, se observa a esta mujer, bajo el nombre de usuario "ppimirl", mientras camina de noche por una calle bien iluminada cuando es víctima de estas burlas.

Y es que "ppimirl" ha estado documentando sus viajes en diversas plataformas digitales, incluido uno por Europa, donde recientemente visitó París y ahora se encuentra en Bélgica.

Según explicó ella misma en Twitter, estos hombres eran empleados del hostal donde se estaba hospedando, quienes le habían remarcado que tiene "ojos pequeños" y asumieron divertidos que ella provenía de China.

"¿Cómo puede ser normal que empleados del hostal me dijeran que tengo ojos pequeños y que provengo de China? No odio a China, pero esto es sumamente irrespetuoso y hoy tres personas distintas me dijeron 'ni hao', ¿esto es normal?", escribió en dicha red social.