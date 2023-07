La IA me da terror.- Elena Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO .-"Me da terror", aseveró la escritora Elena Poniatowska sobre la Inteligencia Artificial (IA), tecnología que produjo textos inscritos al Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Ventosa-Arrufat, promovido por la fundación del Premio Cervantes.

"Soy antediluviana", respondió al pedírsele su opinión respecto de los libros escritos con IA.

"A mí lo que me gusta", prosiguió, "es preguntar, escuchar. Es lo que he hecho toda mi vida y nunca podría escribir de otra manera. Me gusta mucho la voz del otro. Lo demás me da hasta terror".

Durante el anuncio de los ganadores del certamen convocado por las fundaciones Poniatowska Amor y Ventosa-Arrufat, el director de la primera, Felipe Haro, reveló que se postularon al certamen cuentos escritos con IA, detectados por el sistema de filtros del concurso.

"Te das cuenta por cómo manejan el lenguaje, dónde están las comas -muy perfectamente puestas-, y sí te das cuenta, pero cada vez va a ser más difícil detectarlo", previno.

El concurso ha superado los 2 mil aspirantes en sus tres emisiones; la primera con 950, la segunda con 700 y, la más reciente, con 604, de los cuales 442 participaron con cuento y 162 con novelas, detalló Haro, y destacó el carácter cada vez más iberoamericano que adquiere el Ventosa-Arrufat al recibir obras lo mismo de México, Colombia y Argentina que de Nicaragua, Brasil y España, entre muchos otros países, incluidos de Europa.

Jorge Ortega, en representación de la Fundación Ventosa-Arrufat, evocó al matrimonio de origen catalán que debió dejar España por el régimen franquista y migró a México, donde se enraizó y decidió destinar parte de sus bienes al fomento de la cultura con este premio.

Las cuentos premiados reflejan realidades complejas, por ejemplo la intolerancia en comunidades mexicanas, como San Juan Chamula, que resuena en el cuento Restauración, de Marxitania Ortega, mientras la novela galardonada, CIC, El suplantador, de José Terradas, tiene un carácter filosófico que indaga el desdoblamiento, volverse otro, en la línea de Jorge Luis Borges o Franz Kafka, según expuso el periodista Javier Aranda, quien formó parte del jurado junto a Laura García, Basilio Rodríguez, Giselle Escalante, Enrique Nanti y la propia Poniatowska.

La edición de los cuentos y la novela ganadora estará a cargo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la editorial española Pigmalión.

Los galardonados reciben 20 mil pesos en la categoría de cuento y 300 mil en la correspondiente a novela.