Recomendaciones para las mascotas durante el eclipse solar

CIUDAD DE MÉXICO

Aquí presentamos algunos consejos y medidas preventivas para asegurar la comodidad de tus perros y gatos en el fenómeno del lunes 8 de abril. En México, específicamente en la Ciudad de México, el eclipse durará 2 horas y 41 minutos, siendo parcial y comenzando a las 10:51 a.m.

Cuando las personas miran directamente al sol, aunque sea por un corto período y sin lentes especiales para observar un eclipse, la exposición puede dañar la retina y causar quemaduras, lo que genera alteraciones visuales potencialmente irreversibles, como la ceguera. Lo mismo puede ocurrir con nuestras mascotas, ya que el "Anillo de fuego" puede dañar sus ojos. Por lo tanto, es importante mantenerlos protegidos.

¿Cómo evitar que los animales sufran daños durante el eclipse solar?

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los propietarios de perros y gatos deben tener en cuenta lo siguiente el lunes:

Evitar que las mascotas miren directamente al eclipse solar.

No ponerles gafas especiales para ver el fenómeno, a pesar de que esto sea recomendado para los humanos.

Evitar el uso de otros instrumentos como telescopios para que los perros y gatos miren el eclipse.

Durante el eclipse, no sacar a pasear a las mascotas, ya que el bullicio de la gente podría ponerlos nerviosos.

Mantener a las mascotas alejadas de la luz en casa cerrando cortinas o persianas.

No llevar a las mascotas a zonas con gran aglomeración de personas.

¿Cómo saber si mi mascota sufrió daños oculares?

La UNAM detalló que si tu perro o gato ha visto el eclipse, puedes notar si ha sufrido daños en su comportamiento. Señales de daño ocular pueden incluir una apariencia diferente en sus ojos, lagrimeo excesivo, ojos húmedos y comezón en la zona ocular.

¿Cuáles son los lentes ideales para que los HUMANOS puedan observar el eclipse?

Si deseas disfrutar del eclipse solar de forma segura, es imprescindible contar con lentes de protección certificados. Puedes usar gafas certificadas con las normas CE e ISO 12312-2.2015, un telescopio con película solar o un cristal de soldador sombra 14 (si desconoces el nivel, no lo uses). Recuerda que no debes mirar fijamente al sol por más de 30 segundos, incluso con protección ocular. Si experimentas síntomas de afectación, como visión borrosa o dolor ocular, consulta a un oftalmólogo, ya que los síntomas pueden aparecer entre cuatro y seis horas después de la exposición al sol.