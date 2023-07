Con escasos recursos, el MARCO celebra su aniversario 32

CIUDAD DE MÉXICO

Este miércoles, el MARCO abrirá de 10:00 a 22:00 horas, la entrada será libre, habrá recorridos guiados en sus cinco exposiciones –"Julio Galán. Un conejo partido a la mitad", "Intervención. Luciano Matus", "Panósmico", "José Bedia. Viaje circular" y "Miguel Rodríguez Sepúlveda. Fuga y entropía"– y además habrá concierto de Gil Cerezo, vocalista de Kinky.

"Es una celebración sencilla, pero es para todos. Tendemos a ser modestos, creo que la época exige modestia", dijo Taiyana Pimentel, directora de MARCO.





Los miembros fundadores reconocieron que cuentan con pocos recursos, situación propiciada también por la pandemia de Covid-19, época en la que incluso consideraron cerrar sus puertas.

"El gobierno del Estado ha tomado la iniciativa. Ha asumido la responsabilidad y ha facilitado un aporte de recursos. Con esta crisis del Covid estuvimos al borde del cierre del museo. Yo estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, gracias a Dios y a la determinación del consejo, el museo sigue vivo y vibrante", declaró González Migoya.

"Si este gobernador nos apoya más, o el que venga, puede ser el centro cultural de México o de Latinoamérica. Ojalá que sí podamos tener más apoyo del gobierno", agregó Yolanda Santos de Hoyos, historiadora de arte y miembro fundador del museo.

En el encuentro, los miembros fundadores del museo recordaron cómo es que surgió: "Recuerdo que se planteó que había que empezar una avenida cultural en Nuevo León para poder equilibrar la razón con el corazón", dijo el empresario Alfonso Romo Garza. "Este museo cambió totalmente la perspectiva social y cultural de Nuevo León", declaró el también empresario Eugenio Clariond. Tres décadas después, el recinto ha recibido un total de 5.4 millones de personas han visitado el recinto.

Sobre qué esperar del MARCO en el futuro, González Migoya dijo que se trabajará en reforzar sus valores fundacionales, entre los que se encuentra hacer un museo para todos.

Por su parte, Santos de Hoyos y Romo sugirieron considerar cambiar el nombre del museo a Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Monterrey.

Al respecto, la directora del museo adelantó que a finales de año se exhibirá la colección de la familia Micha, que incluye obras de Picasso, de Dr. Atl, Orozco y Siqueiros. "A mí me queda claro que no hubiese existido una contemporaneidad sin la revolución de las vanguardias y del modernismo. En ese sentido no veo un conflicto en que nuestra contemporaneidad reconozca a sus pioneros", declaró Pimentel.