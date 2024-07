Ariel López Padilla, al cine en 2025

El actor, exbailarín profesional y gestor cultural, Ariel López Padilla, estuvo de nueva cuenta en Reynosa para ofrecer el Taller de Actuación para la Interpretación, el cual se realizó con éxito en Casa de la Cultura de Reynosa, dirigida por la maestra Mirella Lucero Guzmán.

"No estoy peleado con la TV, no conozco ni el odio ni el resentimiento; entiendo que la industria tiene una manera de hacer las cosas, pero yo estaré donde se me dé mi lugar, pues el lugar me lo ha dado el público. Si yo hiciese personajes por pagar cuentas, es peligroso entrar a esa zona de confort". Ariel López Padilla actor

El viernes 19 de julio, a su arribo a la ciudad de Reynosa, el actor se dio tiempo para recibir a los medios de comunicación y otorgó una amplia entrevista en la que abordó temas como la importancia de la cultura, la identidad cultural y sus próximos proyecto en cine.

Ariel López Padilla estuvo en la ciudad para compartir con jóvenes la importancia de la actuación para la interpretación y aseveró al respecto: "Es sumamente importante que lo que quiero decirle yo al mundo, saber qué quiero decir y cómo le voy a decir" y agregó que cada persona crea su personaje e interpretación, pero debe tener bases sólidas para ello.





LA IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN

Así mismo, enfatizó que las artes es un servicio, pues dijo que por una circunstancia biológica o cósmica hay quienes tienen un don y debe tenerse claro cómo hacer uso de éste para que el mundo sea distinto.

Además, indicó: "El artista va construyendo sus objetivos y metas a partir de sus propias capacidades; eso es cuando conectamos con nuestro mundo interno, porque nos adaptamos a cada situación, esto aplicado a la danza. El ejecutante de danza se guía por la música y la actuación, lo que permite es dar variantes sobre el personaje que se está creando, y aunque esté dentro de un conjunto dará una variante y eso es lo que se debe desarrollar entre los bailarines para crear su propia ejecución; es por ello la importancia de las clases de actuación".

Así mismo, mencionó que cuando el nivel interpretativo es muy alto, es porque tiene una tradición donde se incluye la actuación, porque la danza no es sólo el movimiento de los pasos, la disciplina del baile es auténtica, debes desarrollar tu personalidad y capacidades para ejecutar, deben tener el objetivo muy definido de lo que quiere hacer".

Y agregó: "Es una de las cosas por las que estoy aquí; creo que se necesita una cultura del ballet, porque hacer cultura no es traer evento, creo que debes acercar a los artistas y sus experiencias a los niños y jóvenes con una charla, un taller o master class".





NO DEBE SER ELITISTA

López Padilla enfatizó que es importante hablarle a los jóvenes que estudian actuación, eso sensibiliza ambas partes, buscar nuevas estrategias y optimizar recursos, pero es claro que para ello se ocupa voluntad y se requiere apoyo gubernamental para apoyar la cultura.

Así mismo, comentó que la cultura no debe ser elitista, lo realmente importante es poner por delante nuestra identidad cultural en cada comunidad y cada estado, porque los jóvenes no están participando en esto, e incitó a luchar porque no se extingan nuestras tradiciones, que van desde comida, vestimentas y formas de pensar.





ADIÓS A LOS ESTIGMAS

Entre otras cosas y alzando la voz por el arte, el actor indicó que la cultura de la danza debe tener su espacio, gestar programas con personalidades artísticas que tenemos, como Elisa Carrillo e Isaac Hernández, que son inspiración de muchos, pero aclaró que a los primeros que se deben concientizar es a los padres, pues muchos desconocen que los mejores atletas, antes de ser atletas, fueron bailarines; el ballet es una formación atlética, es cambiar un poco la mentalidad de cómo se ve el ballet y cómo se ve en otros países.

Desafortunadamente, en México tenemos un fuerte estigma acerca del ballet, acerca de que un hombre lo practique, y eso debe acabar, se debe educar a nuestra gente y lo más importante, se debe motivar a los artistas; por eso es una carrera difícil, por todo lo que implica, y aseveró al respecto el exbailarín: "El gran salto que han dado muchas superpotencias, China y Rusia, es que se han centrado en que la cultura sea prioridad, y uno de los ejes fundamentales de toda estructura política y social y europea ni se diga, pero tienen grandes patrocinadores comprometidos con el arte y la cultura".





AL CINE

Respecto a cuándo lo tendremos de vuelta a la pantalla, explicó: "Yo he tomado distancia con los proyectos de las narcoseries hace mucho tiempo, casi 10 años que no lo hago, no puedo hacer daño; la televisión siempre ha tenido muchos cuestionamientos, pero, por ejemplo, mis villanos se volvían locos, los mataban, pero ahora resulta que los malos son los buenos, son las figuras a seguir y eso es muy peligroso cuando hay muchos niños frente a la televisión por horas".

Y confirmó que estará recientemente y se sumó a una cinta: "Hice la película ´Mesa de Regalos´, con José Eduardo Derbez; es una comedia romántica, sale el próximo año. He buscado seguir la carrera siendo fiel a mis convicciones, estamos desarrollando una plataforma de streaming justamente para cine alternativo y emergente; hicimos convenio con la facultad de cine, esto con Damián Alcázar, Aleida Gallardo, un equipo de personas que compartimos la visión, que queremos que los cineastas tengan dónde exhibir sus películas para poder recuperar sus inversiones, buscado que sean autosustentables con patrocinios. Busco ser productor ejecutivo para cine, estoy aprendiendo, estamos en el proceso de guiones para un proyecto que estamos realizando en Veracruz".

Además, dejó claro: "No dejo la actuación, pero cuando lleguen buenos proyectos ahí estaré; no hago concesiones, vengo de una generación en la que pensamos que si yo lo hago mal, la gente te lo recriminará.

Actualmente, las telenovelas mexicanas, que era antes una amenaza en todos los países y colonizaron Europa y ahora son nuestra vergüenza", así lo manifestó el histrión, y dijo que, lamentablemente, éstas son una resonancia cultural, así que si hay historias basura, por ende, el que queda igual es nuestro país.

Así que está en la lucha por profesionalizar el arte, seguir sembrando semillas y abrir las puertas para que los que tienen el poder se sumen al arte y la cultura.

Y como siempre, EL MAÑANA DE REYNOSA presente para escuchar a este actor que es luchador incansable del arte y la cultura, de rescatar nuestras tradiciones e identidad, ya que el licenciado Orlando Déandar y su esposa, Esthela Ayala de Deándar, ahora, desde Fomento Cultural Reynosa, A.C., brindan su gran apoyo total a quienes enaltecen a nuestro país, como lo es Ariel López Padilla.