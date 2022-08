Une Alondra de la Parra música y clown

"Es una nueva manera de presentar un arte escénico", expuso De la Parra en conferencia de prensa. En él, añadió Muñoz, se aborda el ciclo de la vida a partir de la potencia de la música.

Tras siete años de trabajar en esta propuesta, Silence of Sound arranca gira por el País, junto con la Orquesta Sinfónica de Minería, el próximo 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para presentarse después en Guadalajara, San Luis Potosí y Monterrey.

"No existen muchas obras, al menos que yo conozca, en las que hagamos una introducción al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público. Lo han hecho piezas como Fantasía, Pedro y el lobo, El carnaval de los animales o La guía de la orquesta, pero algo actual, de los últimos 30 años, no conozco; me atrevería a decir que nada (hay) de ese nivel.