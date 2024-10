El surrealismo cumple 100 años de revolución artística

El descubrimiento de la escritura automática es uno de los elementos fundadores del surrealismo. El formalismo queda fuera, y el autor manifiesta espontáneamente lo que emerge de su sensibilidad del instante. Para André Breton en particular, la escritura automática, de la que muchos luego se alejaron, es un elemento fundamental, "la libertad humana actuando y manifestándose", la región del pensamiento "donde se erige el deseo sin limitaciones" y donde nacen los mitos. El poeta y crítico literario André Breton. Foto: © Estate Gisèle Freund IMEC Centre Pompidou. En 1919 aparece en París Los campos magnéticos, una obra escrita conjuntamente por Philippe Soupault y André Breton. Por primera vez, la coherencia racional del relato queda abolida en beneficio de la expresión de las pulsiones, de los deseos reprimidos, y de las imágenes más sorprendentes. "Los campos magnéticos", escrito por Philippe Soupault y André Breton. Los pintores surrealistas secundan rápidamente el automatismo. Dalí se planta ante el lienzo, a la espera de una idea. Yves Tanguy deja de hacer esbozos preparatorios, para proteger al máximo la libertad creadora, y André Masson se entrega al dictado del inconsciente. "El surrealismo trajo nuevas posibilidades para pensar el arte, no solo para hacer el arte, porque hace una crítica al realismo, que fue importante en América Latina, sobre todo a partir de la novela, y destaca el tema de la imaginación, de lo maravilloso y, sobre todo, de la importancia de trabajar desde dentro de las percepciones del artista. Además, permitió que la gente no sólo siguiera parámetros e influencias, sino que pensara en la creatividad y la invención", dijo Rita Eder, Historiadora de arte.