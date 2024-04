Warner Bros sorprende con su lista de estrenos en CinemaCon

Warner Bros. no se duerme en los laureles de "Barbie", el estudio de 100 años también busca un 2024 récord, con una lista de estrenos que incluye una nueva película de Mad Max, "Furiosa", el western de Kevin Costner, "Horizon: An American Saga", la secuela de "Beetlejuice" y "Joker: Folie à Deux", que llevará a Lady Gaga a Ciudad Gótica.

El martes por la noche deslumbraron a los propietarios de cines que se reúnen esta semana en Las Vegas para la convención anual y feria comercial CinemaCon. Llegaron armados con estrellas, como Kevin Costner, Michael Keaton, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, así como imágenes y avances para mostrar.

JOKER

El director de "Joker", Todd Phillips, presentó a la audiencia un tráiler de "Joker: Folie à Deux", que se estrena el 4 de octubre, que trae de vuelta a Joaquin Phoenix como el violento y mentalmente enfermo Arthur Fleck y presenta a Gaga como Harley Quinn. Phillips agradeció a los exhibidores en la sala por ayudar a que la primera película se convirtiera en un gran éxito.

Al abordar los rumores de que la secuela es un musical, Phillips dijo que no se ha referido a ella como tal.

"Es una película donde la música es un elemento esencial", dijo Phillips. "Para mí, eso no se aleja mucho de la primera película".

FURIOSA

Antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el próximo mes y su estreno en cines el 24 de mayo, el director de "Furiosa", George Miller, protagonizada por Taylor-Joy y Hemsworth, habló un poco sobre la precuela y mostró algunas imágenes nuevas y explosivas.

"Acabamos de terminar la semana pasada", dijo el cineasta de 79 años, cuya primera película de Mad Max se estrenó hace 45 años.

Esta nueva película se centra en una joven Furiosa, quien fue interpretada por Charlize Theron en "Mad Max: Fury Road" ("Mad Max: Furia en la carretera"), el éxito de taquilla de 2015 que recaudó más de 300 millones de dólares y ganó cuatro premios Oscar.

"Esta es la historia del compromiso implacable de una mujer con una esperanza imposible", dijo Taylor-Joy. "La vemos pasar por todo".

Hemsworth interpreta a un jefe llamado Dementus.

El público estaba especialmente emocionado de escuchar a Kevin Costner, quien regresará a los cines este verano con un western de dos partes, "Horizon: An American Saga", que dirigió, coescribió y protagoniza. Ambientada durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Costner quería analizar la idea de la promesa de una nación.

"Era la promesa de que, si podías ir al oeste, si podías sobrevivir, podrías construir un hogar a expensas de muchas cosas", dijo Costner. "Para mí, eso es un drama".

La película tendrá un estreno poco convencional, con "Parte 1" llegando a los cines el 28 de junio, seguida de "Parte 2" el 16 de agosto. El elenco incluye a Sienna Miller, Sam Worthington, Danny Huston y la estrella de "Stranger Things" Jamie Campbell Bower.

"A mucha gente le gustan las películas de tramas", dijo Costner. "Y tiendo a que me gusten las películas de viajes".

"Horizon: An American Saga" también se estrenará en Cannes el próximo mes.

BEETLEJUICE

Tim Burton estuvo presente para promocionar "Beetlejuice Beetlejuice", la secuela de su éxito de 1988, que trae de vuelta a Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara para repetir sus papeles, e introduce nuevos personajes interpretados por Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux. Se estrena en cines el 5 de septiembre.

Burton dijo que siempre sintió intrigado por el personaje de Lydia Deetz y quería saber qué pasó con las mujeres de la familia Deetz a lo largo de los años y estaba feliz de que Ryder, O'Hara y Keaton también estuvieran a bordo.

"Fue como una extraña reunión familiar", dijo Burton.

Keaton dijo que habían discutido la posibilidad de volver muchas veces a lo largo de los años y finalmente lo hicieron. "Es bueno. Es muy, muy bueno", dijo Keaton. "De hecho, es genial".

El director ganador del Oscar, Bong Joon-ho, mostró el tráiler de su nueva película, "Mickey 17", protagonizada por Robert Pattinson, que llegará a los cines en enero de 2025.

"Se trata de un hombre sencillo que finalmente termina salvando el mundo", dijo el director de "Parasite" ("Parásitos") a través de un traductor. "Es un tipo muy extraño de viaje de héroe".

Pattinson calificó la historia de inusual, divertida y extraña. "Me dijeron, te va a encantar el guion, pero el papel es imposible", señaló.

Warner Bros. también está trabajando en el reinicio de su universo de superhéroes de DC, bajo la supervisión de Peter Safran y James Gunn, quien actualmente filma la nueva película de "Superman" en Atlanta para su estreno en el verano de 2025. Antes de eso, el estudio lanzará un documental sobre el primer Superman cinematográfico, Christopher Reeve, que adquirieron en Sundance. "Super/Man: The Christopher Reeve Story" llegará a los cines en septiembre.

Tres años después de que los antiguos líderes del estudio tomaran la decisión de estrenar todas sus películas en cines y en su servicio de streaming, Warner Bros. se ha restablecido como una parte vital del ecosistema de las salas de cine.

En diciembre, hicieron el movimiento poco convencional de estrenar tres películas importantes en poco tiempo: "Wonka", "Aquaman and the Lost Kingdom" ("Aquaman y el reino perdido") y "The Color Purple" ("El color púrpura"). Se hizo de acuerdo con los dueños de los cines que dijeron que necesitaban más películas. Esos filmes, dijo el presidente de distribución nacional, Jeff Goldstein, acumularon más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, y el estudio fue responsable de aproximadamente el 50% de la taquilla en Navidad.

Este año también ha tenido un buen comienzo, impulsado por "Wonka" y que ha dado paso a "Dune: Part Two" (ambas han recaudado más de 600 millones de dólares en todo el mundo) y "Godzilla x Kong", que ha superado los 300 millones de dólares en taquilla.

"Contar historias es nuestro negocio", dijo Goldstein. "Estamos comprometidos a hacer películas grandes, que agraden al público y que sean acontecimientos".