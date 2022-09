Vuelve el exceso y la fiesta al reality 'Acapulco Shore'

Karime, de las integrantes más conocidas y parte de la familia desde la primera temporada, se despedirá ahora con el show que inició este martes en Paramount+ y los canales de MTV Latinoamérica.

La influencer, quien dio mucho de qué hablar desde la primera temporada, convirtiéndose en uno de los rostros más importantes, reveló que ahora se concentrará en la creación de su podcast, además que prepara material para hacer un gira de stand up.

"Me voy por la puerta grande, enjoyada, divina, muy feliz y agradecida con el canal. Se vienen muchos cambios en mi vida, estoy comprometida y tengo muchos sueños.

"Esta temporada que digo adiós me la pasé increíble, los nuevos integrantes me cayeron de lujo, ya no tenía problema con nadie", agregó Karime.