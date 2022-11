´Un viaje de mujeres sobrevivientes´

Ciudad de México

Para las mujeres chilenas, esposas y madres de desaparecidos, bailar solas fue una forma de luchar contra la dictadura de Augusto Pinochet.

"La Cueca" es una danza nacional para parejas y al salir sin acompañante ellas evidenciaban las ausencias.

El movimiento de "La Cueca Sola" hizo pensar a Daniela Vega, protagonista de Una Mujer Fantástica, que había muchas historias de mujeres como esa que no han sido contadas, o al menos no desde la perspectiva de quienes las vivieron, por lo empezó a trabajar en Peace Peace Now Now.

RED DE APOYO

Vega logró reunir a estrellas como Shirley Manson del grupo Garbage, la nominada al Óscar Yalitza Aparicio y Ester Expósito, afamada por la serie Élite, quienes fueron a países ajenos para formar una red de apoyo al filmar los cuatro capítulos de la serie documental, en Star+.

"Las historias están contadas desde el punto de vista de las protagonistas. Ellas nos entregan los hilos y nosotras hilvanamos la aguja para que juntas bordemos la tela", explicó Vega en entrevista.

"Es un trabajo en que nosotras, ocupando nuestros altavoces, amplificamos lo que ellas nos entregan, el protagonismo es de ellas. Trabajamos incansablemente para darle voz a las mujeres que sí tienen voz, pero no ha sido escuchada".

Estamos contando la realidad de muchas mujeres en el mundo para concientizar, visibilizar, para que se escuche". Ester Expósito, actriz

LA CONDUCCIÓN

Cada una conduce un episodio distinto, donde se encuentran con vivencias que reflejan la inequidad y, lo más importante, escuchan y comprenden.

Como pasó a Expósito, quien se entrevista con Lydia Cacho y oye el testimonio de cuando la mexicana fue torturada por su trabajo periodístico para denunciar redes de pedofilia en el País.

La protagonista de Roma fue a Guatemala para conocer a las abuelas de Sepur Zarco, sobrevivientes de la guerra civil, mientras que Vega llegó Turbaco, Colombia, para adentrarse en la Ciudad de las Mujeres, formada por aquellas que escapaban al conflicto guerrillero.

"Al ser mujeres entendemos muchas cosas. Recuerdo una grabación donde queríamos plasmar la importancia del primer periodo de una mujer y lo incómodo que es, pero era un director y no entendía, no lo podía plasmar. Tuvieron que llamar a una directora para que entendiera este sentir.

"Hay muchas cosas que tal vez los directores, por mejor intención que tengan, no van a entender. Nosotras, al hablar de cada una de nuestras historias, tuvimos cuidado al llegar a ese punto donde comprendes perfectamente que las palabras sobran y las miradas cuentan todo", resaltó Aparicio.

ABORDA TEMAS DELICADOS

Su sensibilidad con los temas también ha aumentado por sus propias vivencias, pues si bien ninguna de las cuatro se adjudica el foco en la serie, han sido violentadas como figuras mediáticas.

"La violencia de género, la desigualdad y el machismo están en todas partes. Un caso claro es el juicio, nosotras tres lo hemos recibido por haber tenido éxito en determinado momento. No es igual con los hombres, no se duda de sus capacidades por las cuales se da por hecho que ha conseguido ese logro.

"Ese escrutinio público y mirada de la sociedad es completamente lacerante, una de las esencias del patriarcado y del machismo que al día de hoy seguimos viviendo. El juicio no sólo de estar demostrando (la valía), sino de siempre intentar demeritar e infravalorar los logros y nuestras capacidades", señaló Expósito.

Como faltan montones de historias por ser plasmadas, creen que al proyecto le queda mucha vida por delante.