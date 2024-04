Sorprende tráiler de la biopic 'Michael' en CinemaCon

CIUDAD DE MÉXICO .-Una película "larga", con más de 30 canciones y que tiene la intención de hacerle justicia a Michael Jackson. Así fue presentado el primer tráiler de la cinta biográfica Michael, la cual retratará la historia del "Rey del Pop" en la pantalla grande.

Este martes, el estudio Lionsgate cerró su panel en la CinemaCon desatando la sorpresa entre los presentes al mostrarles el primer vistazo de la biopic.

De acuerdo con información de Variety, en el panel estuvo presente el productor de Michael, Graham King, quien reveló a grandes rasgos lo que le espera al público con este filme.

"Detrás del implacable escrutinio, las acusaciones y la cegadora atención de los medios, él era simplemente un hombre. Un hombre que vivió una vida muy complicada. La película abordará todo eso".

"Cuando mencionas su nombre, todos tienen una opinión. Por primera vez generaciones de cinéfilos se reunirán para experimentar una mirada interna al artista más prolífico que jamás haya existido", dijo el productor.

Graham compartió que la cinta tendrá una buena duración con tal de contar la historia de Michael Jackson desde sus inicios.

"Estamos increíblemente orgullosos de esta película. Tengo muchas ganas de ofrecerle al público una película como nunca antes han visto", añadió.

El tráiler no fue lanzado fuera del panel, sin embargo, medios como Variety detallan que las imágenes dejaron ver al cantante desde su etapa en los Jackson 5, pasando a otra escena donde el protagonista interpreta "Man in the Mirror" en un concierto que ofreció en 1990. Otras imágenes mostraron al famoso siendo acosado por los fans y paparazzis.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael y Janet Jackson, actuará como "El Rey del Pop" en la cinta bajo la dirección de Antoine Fuqua. La película llegará a cines el 18 de abril de 2025.