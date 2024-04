“The Walking Dead: The Ones Who Live”; regresa a la televisión

Ciudad de México

Una de las series más importantes de la última década por su forma de contar historias y emocionar al público en un entorno apocalíptico ha sido “The Walking Dead” que regresa con un nuevo spin-off a pantallas de Latinoamérica.

Se trata de “The Walking Dead: The Ones Who Live”, que, con foco en temas de supervivencia, dilemas morales, y la naturaleza humana llegada al extremo en la ficción, continuará buscando alimentar a su gran base de seguidores que ha logrado desde su estreno en el año 2010.

Luego de once temporadas “The Walking Dead” se convirtió en una de las series más aclamadas, aunque nunca pudo lograr el prestigio de un premio Emmy con su historia original, el galardón más importante para producciones televisivas de Estados Unidos se ha mantenido en el gusto del público.

NUEVAS GENERACIONES

Ahora buscan seguir presentes, incluso permear en nuevas generaciones que no crecieron con la historia original con un spin off que luego de su estreno en Estados Unidos, donde ya se ha emitido la serie completa desde febrero de este 2024, ha alcanzado valoraciones altas en distintos portales especializados en recopilación de críticas.

En esta nueva entrega años después de la desaparición de Rick Grimes, el personaje principal de la historia, y donde Michonne continúa buscando evidencia para probar que él está vivo, comienza The Walking Dead: The Ones Who Live, que además se enfocará en cómo los personajes principales están en busca de mantener su amor, pese a que la realidad apocalíptica los separa.

En el desenlace los fanáticos podrán conocer por el canal AMC si esta vez es la despedida definitiva de los protagonistas que han acompañado a los fans durante más de una década o bien si logran reencontrarse y todo lo que atravesarán para ello.