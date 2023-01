Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la serie, producida por Craig Mazin, es una adaptación del popular juego homónimo de Playstation lanzado en 2013.

LOS HECHOS

Ya disponible en streaming

Los hechos suceden 20 años después de que la civilización moderna fue destruida y sigue a Joel, un experimentado sobreviviente a quien le es encargada una dura misión: sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años que está en una opresiva comunidad de cuarentena. Para hacerlo tendrá que cruzar todo Estados Unidos y arreglárselas para volver con vida.

Aunque la serie está inspirada en el popular juego de video, su creador, Neil Drukmann, aclaró a los fans que en varios episodios se alejarán de la historia original, sin embargo, conservarán el hilo principal.

MUY ESPERADA

“The Last Of Us” es uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming HBO Max, pues además de su trasfondo, también se esperan ver increíbles escenas de acción después de que el rodaje de la serie ha sido uno de los más largos de la plataforma, empezó de julio del 2021 a junio del 2022.

Finalmente se estrena este pasado 15 de enero con un capítulo semanal cada domingo hasta el 12 de marzo.

ÉXITO GARANTIZADO

The Last of Us una tremenda sorpresa.

Las series y películas adaptadas de videojuegos, con muy pocas excepciones, suelen ser un desastre, por lo que The Last of Us es una tremenda sorpresa, la serie tiene todo para convertirse en un éxito.

Pedro Pascal y Bella Ramsey como estos particulares compañeros de viaje, trabajan la relación emocional de sus personajes poco a poco y logran un trabajo extraordinario.

Algunas de las historias de los personajes de soporte podrán quizás diferir un poco de las del juego, pero gracias al trabajo de sus guionistas el show tiene un peso emotivo inesperado para este tipo de productos.