"The Beekeeper" domina la taquilla en un fin de semana sin estrenos

"The Beekeeper" fue la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, en su tercera semana en los cines y en un fin de semana en que no hubo grandes estrenos.

RECAUDACIÓN

La película de acción de Amazon MGM Studios con la actuación de Jason Statham recaudó 7,4 millones de dólares para ubicarse en el primer lugar, según estimados de la industria difundidos el domingo. Cayó solo 14% con respecto al fin de semana previo y con eso su total doméstico asciende a 42,3 millones. A nivel global lleva un acumulado de más de 100 millones.

Le seguía "Mean Girls", que también está en su tercera semana, con 7,3 millones de dólares. El musical lleva ahora un acumulado de 60,8 millones en Norteamérica.

De tercer lugar iba "Wonka", con 5,9 millones de dólares en su séptimo fin de semana, para un total doméstico de 195,2 millones.

De cuarta estaba "Migration", que recaudó 5,1 millones de dólares y lleva un acumulado de más de 100 millones a nivel doméstico, y de quinta "Anyone But You" al recaudar 4,8 millones para un acumulado doméstico de 71,2 millones.

Fue el primer fin de semana tras las nominaciones al Oscar. Si bien algunas películas nominadas ya están disponibles en streaming – como "Oppenheimer", "Barbie", "Killers of the Flower Moon" y "The Holdovers" – otras que siguen en el cine recibieron un empujón gracias a sus nominaciones.

"American Fiction", nominada a cinco Oscars – incluso a mejor película y a mejor actor para Jeffrey Wright – tuvo un aumento de 65% en su séptima semana, recaudando 2,9 millones de dólares.

"Poor Things", nominada a cinco Oscars – incluso mjejor película, mejor director y mejor actriz para Emma Stone – también podría recibir un impulso. El viernes, en su octavo fin de semana, recaudó 849.000 dólares.

"The Zone of Interest", con cinco nominaciones – incluso mejor película y mejor director para Johathan Glazer -- se expandió a 317 cines, donde recaudó 1,1 millones de dólares.

"Oppenheimer" se exhibió en 1.262 cines, donde recaudó otro millón de dólares este fin de semana, mientras que "The Holdovers" añadió 520.000 dólares para un acumulado de 19,3 millones.