Llega Javier Hernández a las lágrimas en su presentación con Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- El "Chicharito" está de vuelta en su casa con las Chivas.

LLENO

Un lleno en el Estadio AKRON fue el marco perfecto para presentar a Javier "Chicharito" Hernández como refuerzo de las Chivas para el Clausura 2024, luego de casi 14 años de su salida del Rebaño.

"Regresar a casa como he regresado, con todo su amor y cariño, no tengo palabras para agradecerles.

"Quiero empezar preguntándoles si recuerdan lo de 'imaginar cosas chingonas', hay una persona muy importante para mí que es Don Tomás Balcázar, y créanme que es el pilar del por qué amo a Chivas, por qué decidí jugar en Chivas y por qué regresé a Chivas.

"Lo que siempre aprendí, desde el Campeonísimo hasta Salcido, Bravo, "Bofo", Medina, si Chivas se define en algo es en valentía, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos, irrefutable eso, y me da igual lo que otros hagan. Chivas está en otra carrera, en darle oportunidad a los mexicanos como ésta, que tantas personas nos estamos uniendo, porque si todo México y el mundo, sigue hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre será peligroso, siempre será grande, siempre.

"No hay palabras para agradecerles que hayamos hecho historia de llenar el estadio para recibir a un canterano. "Chicharito" no hubiera podido sin ustedes, en nuestro País lo que más hace falta es unión, se puede, se puede y se puede. Lo único que les voy a pedir, es que nos apoyen a todos, a todo el equipo, aquí se apoya a Chivas, y Chivas siempre será la prioridad, me encargaré de que el equipo nos partamos la madre.

"Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este País", afirmó "Chicharito".

"Olé, olé, olé, Javier, Javier", se escuchó en el inmueble, luego de que "Chicharito" entrara al escenario ya vestido con el uniforme de las Chivas.

LÁGRIMAS

Las lágrimas invadieron al "Chicharito" tras ver a su familia dedicarle algunas palabras, incluido su abuelo, Don Tomás Balcázar (QEPD).

'Como se lo prometiste a mi jefe'

"Chicha, cumpliste tu promesa y todos te queremos dar la bienvenida a tu casa.

"Es muy simbólico tu regreso porque simboliza el ciclo perfecto de un jugador de cantera de Chivas, y así como le prometiste a mi jefe (Jorge Vergara, QEPD) regresar como leyenda, lo lograste, felicidades", le comentó Amaury Vergara a "Chicharito", tras firmar como jugador del Guadalajara.

'Inspiración para todos'

El capitán del Rebaño, Víctor "Pocho" Guzmán, le dio la bienvenida en el vestidor a Javier Hernández.

"Sé la chinga que es, de todo corazón, gracias. Aquí vamos a jalar parejo, estoy bien feliz cabrones, a donde les pueda ayudar, dentro y fuera, ahí vamos a estar juntos", mencionó "Chicharito", para luego saludar a sus compañeros.

Futbolistas de la cantera, el Tapatío, así como Chivas Femenil, como Blanca Félix y Carolina Jaramillo le dieron la bienvenida.

"Eres una inspiración para todos nosotros", le dijo Félix al "Chicharito", quien respondió, "voy a seguir partiéndome la madre por estos colores como siempre y sé que vamos a seguir teniendo muchos campeonatos, Chivas no va a bajar de ahí".

Ex figuras del Rebaño como Ramón Morales, Adolfo Bautista y Carlos Salcido acompañaron al "Chicharito" en su presentación.

"Da envidia, de la buena, no estar con él en el vestidor para poderle exprimir sus conocimientos, su madurez, su personalidad y sobre todo su mentalidad, estamos muy contentos, ojalá que le vaya muy bien", comentó Salcido.