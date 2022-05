Series y ciencia ficción

GRACE AND FRANKIE

La séptima temporada, de la cual se estrenaron cuatro capítulos el año pasado y 12 la semana pasada, le da una oportunidad al equipo de la serie de poder cerrar todas las historias satisfactoriamente y dejar un buen sabor de boca en el público. Cosa que no siempre pasa cuando terminan las series largas.

El gran acierto es que le dedican tiempo a todos los personajes para terminar sus recorridos y encontrarlos enfrentando nuevos retos tras 94 episodios.

Los últimos capítulos se centran mucho en la mortalidad y en el saber que tienen que estar preparadas para despedirse eventualmente una de la otra, luego de convertirse en compañeras inseparables tras descubrir la infidelidad de sus maridos en el año uno.

Fonda y Tomlin tienen una maravillosa química en pantalla y los personajes los tienen ya tan bien trabajados que sus últimas aventuras, que incluyen incluso traficar medicamentos desde México, son una delicia de humor y de momentos emotivos.

También en los últimos capítulos sus ex esposos, interpretados por Sam Waterston y Martin Sheen, deben enfrentar una nueva batalla juntos para enfrentar la vejez y los hijos de los cuatro tienen cambios en muchos aspectos de su vida.

STARGATE

El filme de Roland Emmerich cumple con su cometido de entretener. Sería injusto no reconocer el valor de esta película como entretenimiento, ya que cuenta con los elementos necesarios para lograr un buen impacto. Es decir, tiene un buen reparto, un tema interesante, producción y efectos especiales atractivos, pero no pasa de ahí. Ese sería el "pero´´ principal, porque el planteamiento de la cinta desaprovecha su historia. En 1928, en Giza, Egipto, un arqueólogo encuentra evidencias que echan por tierra la historia "oficial´´ sobre la civilización egipcia. Esos descubrimientos indican una antigüedad y un grado de avance mucho mayores de los conocidos hasta entonces, y hasta la fecha. El problema es que lo que sigue nunca logra llenar las expectativas establecidas por el planteamiento inicial. La dirección es convencional, pero funciona, tiene un buen ritmo narrativo en general con una que otra "laguna´´, pero no es lo suficientemente larga como para que se pierda el interés y las actuaciones cumplen con lo que pide la historia. Queda el sabor de boca de que pudo haber sido muchísimo mejor.

THE FIRST LADY

The First Lady es un ambicioso proyecto que busca contar la historia de tres Primeras Damas de los Estados Unidos y la manera en que contribuyeron al gobierno de sus esposos y cambiaron el mundo.

La recreación de las tres épocas retratadas es impecable, ya que se va a los años 30 con Eleanor Roosevelt, a los 70 con Betty Ford y en años recientes con Michelle Obama.

Una irreconocible Gillian Anderson es Roosevelt, haciendo otro personaje histórico después de ganar el Emmy por hacer a Margaret Thatcher en The Crown.

Viola Davis como Obama tiene el trabajo más difícil, ya que el público tiene muy visualizada a la esposa de Barack. La han criticado mucho, pero para mi gusto saca adelante el personaje.

Pero sin duda la que se roba la serie es Michelle Pfeiffer como Ford, personaje que le da amplia oportunidad de lucimiento.

Como sus esposos tenemos a Kiefer Sutherland (Franklin D. Roosevelt), Aaron Eckhart (Gerald Ford) y un muy bien caracterizado O-T Fagbenle (Barack Obama).

Los primeros dos capítulos estrenados, el resto llegará cada lunes, se enfocan en los primeros días del puesto, y de los obstáculos de tener que cambiar su manera de ser para cubrir un patrón a seguir y no "molestar" a nadie.