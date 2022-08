En riesgo de cancelación

Tras el anuncio de que HBO Max y Discovery+ se fusionarán en una nueva plataforma, los problemas para Warner, el dueño de ambas casas de entretenimiento, no han concluido, pues se dice que algunas series originales podrían ser canceladas.

De acuerdo con algunas versiones, la decisión de juntar ambas marcas estuvo a cargo de David Zaslav, quien es el director ejecutivo de Warner Bros; sin embargo, esto atrajo pérdidas para la empresa, así como despido de personal, deudas y la eliminación de producciones como "Batgirl", luego de que se invirtieran 90 millones de dólares en el rodaje.

Se especula que HBO Max ya no creará ficciones ni las renovará, por lo que se quedarían en la cuerda floja producciones como "Gossip Girl", "La vida sexual de las universitarias", "Pequeñas mentirosas: Pecado Original", "Titanes", "And Just Like That...", entre otras, de acuerdo con "The Wrap".

NUEVA PLATAFORMA

Hasta el momento se desconoce el nombre de la nueva plataforma que operará en el verano de 2023.

El objetivo detrás del movimiento es que puedan competir contra gigantes como Netflix y Disney+, que recientemente han mostrado pérdidas; además de reducir los costos, ya que llevar los contenidos a la pantalla grande era demasiado caro, pero que llegarán solamente a la plataforma, que también incomodó a Zaslav.

Otra de las versiones es que la compañía apostará por más contenido como realities shows.