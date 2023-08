Estrenará Superpower

El ganador del Óscar Sean Penn está listo para mostrarle al mundo su documental sobre la lucha de Ucrania en la actual guerra contra Rusia. El filme, según Deadline, se podrá ver este septiembre.

Superpower, como se llama la cinta, se estrenará el próximo 18 de septiembre de forma exclusiva en la plataforma de streaming Paramount+.

SUS ENCUENTROS

El documental relata los encuentros entre el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Sean Penn, quien codirige junto a Aaron Kaufman. En total, el actor viajó siete veces a Ucrania en los últimos años.

"Nos propusimos contar una historia alegre de este actor cómico que había sido elegido residente de Ucrania y, en cambio, se convirtió en testigo de un líder histórico y de la guerra de su país por la libertad", dijo Penn en un comunicado de prensa.

"Cuando entras a un país con una unidad tan increíble, te das cuenta de lo que todos (en Estados Unidos) nos hemos estado perdiendo".

LÍNEA DE CONFLICTO

El filme retrata la línea del tiempo en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, las decisiones vitales de Zelensky, los estragos de la guerra y el lado más humano y personal del Presidente ucraniano.

"Lo que hace que esta película sea extraordinaria es la naturaleza inmersiva del viaje de Penn, que es un sello distintivo de nuestro estudio", dijo Susan Zirinsky, presidenta de See It Now Studios, en el comunicado.

EL BÚNKER

"Al estar en el búnker del Presidente la noche de la invasión para hablar de primera mano con Zelensky, cuyo país se enfrenta a la invasión más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Penn apreció el peso extraordinariamente histórico de este momento y comprendió, a partir de ese momento, que el mundo había cambiado".