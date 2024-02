Oppenheimer triunfa en los SAG Awards

Los Ángeles, California.- ´´Oppenheimer" continuó abriéndose paso en la temporada de premios de Hollywood el sábado, al ganar el premio mayor, a mejor elenco, además de cosechar estatuillas para Cillian Murphy y Robert Downey Jr., en la 30a edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG).

A medida que se aproximan los Premios de la Academia, la exitosa película biográfica de Christopher Nolan, que ya ganó en los Globos de Oro y los BAFTA, se ha visto cada vez más como la favorita. Los Premios SAG, uno de los predictores más exactos para los Oscar, se sumaron al impulso de "Oppenheimer", la principal nominada a los Premios de la Academia, con 13 menciones.

POR NETFLIX

Los SAG se transmitieron por primera vez en vivo por Netflix, siendo la primera gran entrega de premios de Hollywood transmitida exclusivamente en un servicio de streaming. Eso hizo llevó a algunos ajustes significativos a las tradiciones ancestrales de tales ceremonias. No había anuncios. Se podían decir groserías. ("No digas nada que no dirías frente a Oprah", dijo Idris Elba). Y los ganadores fueron entrevistados tras bambalinas.





EMOCIONANTE

La victoria más emocionante de la noche fue para Lily Gladstone como actriz protagónica en "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna") de Martin Scorsese. Ninguna categoría ha sido más disputada, con analistas divididos en partes iguales entre Gladstone y Emma Stone por "Poor Things" ("Pobres criaturas").





MEJORES ACTORES

Robert Downey Jr. y Da´Vine Joy Randolph ganaron por sus actuaciones de reparto, lo que también consolidó su estatus como favoritos al Oscar.

Downey Jr., que recibió con este su primer SAG por un papel cinematográfico por su actuación en "Oppenheimer", sonrió al aceptar el trofeo.

Una excepción fue el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, quien ganó el premio al mejor actor en una serie dramática por "The Last of Us" sobre un trío de estrellas de "Succession", convirtiéndose así en el primer actor nacido en Latinoamérica en ser galardonado en la categoría.

