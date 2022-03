Revelan detalles sobre escena eliminada de The Batman

En los momentos finales de The Batman, se ve a un Guasón sombrío, que reside en una celda de la prisión de Arkham junto a la del Acertijo, interpretado por Paul Dano. Pero en ningún momento se le ve bien la cara y cuesta adivinar que es el actor Keoghan quien lo interpreta, pero Reeves confirmó estos datos y reveló que hay una escena eliminada del filme en la que Batman y el Guasón mantienen una conversación.

Reeves reveló que originalmente había otra escena en la prisión de Arkham que mostraba a Batman yendo al Joker para perfilar al Acertijo, junto con más material con el Pingüino y Gatúbela. Si bien se burló de que estos momentos probablemente se publicarán como escenas eliminadas, está orgulloso del corte de la película que terminó en los cines, que fue el que él pretendía.

"El prisionero que no se ve es uno de los personajes a los que (Batman) se hubiese enfrentado en el año uno y así es como terminó ahí (en Arkham). Así que tienen una relación. Una de las frases de la escena que no está es la de ese prisionero diciéndole (a Batman): 'Es casi nuestro aniversario, ¿verdad?'. Y te das cuenta de que tenían una relación previa a ese personaje, que es el personaje que crees que es, antes de que ese personaje se convierta en ese personaje", dijo Reeves a CinemaBlend.

Que Batman y el Guasón estén entrelazados de esta manera tan pronto es apropiado si se considera el vínculo complejo que han compartido en múltiples adaptaciones. Reeves ha sido cuidadoso al discutir si el Guasón será el villano de The Batman 2. Él tiene algo en mente para estos dos, solo que aún no está claro qué es.

Aún así, ahora que se ha confirmado que Batman de Pattinson conoce a su Guasón, seguramente habrá innumerables teorías de fanáticos sobre cuál fue su conflicto del Año 1. Reeves también reveló sobre su interés en el villano Hush, pero también aclaró que eso no significa que vaya a aparecer en la secuela. "Hay muchos (enemigos para Batman). Creo que Hush es interesante. Elegiría a Hush. Pero eso no significa que el próximo sea Hush", contó el director en una sesión Q&A de Twitter Movies sobre los enemigos del Hombre Murciélago que le gustaría adaptar. Luego del estreno de The Batman, Reeves seguirá explorando el universo de su Caballero Oscuro con una serie de HBO Max. La plataforma de streaming ordenó un spin-off enfocado en el Pingüino, interpretado por Colin Farrell.