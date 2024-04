Una historia inspiradora

Monterrey, N.L.

"Remando Como Un Solo Hombre" cuenta la inspiradora historia de la vida real de un equipo de remo de la Universidad de Washington, que llegó a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

Dirigida por el ganador del Óscar George Clooney, la cinta sigue la fórmula de los dramas deportivos, logrando un producto que es emocionante y que funciona.

La historia se encuentra basada en el bestseller de Daniel James Brown "The Boys in the Boat", y sigue a Callum Turner, un chico universitario con pocos recursos que ve en el remo la oportunidad de figurar en un deporte que es dominado por alumnos de familias más privilegiadas.

Con un equipo por el que nadie apuesta y con un motivado entrenador, interpretado por Joel Edgerton, estos chicos derriban las barreras deportivas y sociales en un relato que resulta inspirador.

Clooney sabe cómo contar la historia y en el aspecto técnico resaltan la fotografía y la música de Alexandre Desplat.

La cinta saltó su paso por los cines en México, y es una pena, ya que hubiera lucido mucho en la pantalla grande.

"Remando Como Un Solo Hombre" es emocionante e inspiradora, y es una buena opción para ver en casa.

´THE BOYS IN THE BOAT´