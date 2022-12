Regresará Reese Witherspoon a personaje de más de 20 años

Alexander Payne, quien coescribió y dirigió la película original, regresa para la continuación, que debutará en el servicio de transmisión de Paramount, Paramount+. Además de dirigir, Payne escribirá la adaptación cinematográfica con Jim Taylor.

En La Trampa , basada en la novela de 1998 de Tom Perrotta, Witherspoon interpretó a una ambiciosa estudiante cuyo profesor de ciencias sociales (interpretado por Matthew Broderick) intenta sabotear su campaña para convertirse en presidenta de la escuela.

Aunque no fue un éxito de taquilla, la película fue nominada a los Oscar al mejor guión adaptado, mientras que Witherspoon atrajo la atención en los Globos de Oro en la carrera de mejor actriz.

La nueva película será una adaptación de Tracy Flick Can't Win de Tom Perrotta, novela de 2022 que sigue al personaje de Tracy Flick mientras lucha por convertirse en la directora de una escuela secundaria.

"Ella no ha cumplido sus sueños de una carrera política. Y está mirando hacia atrás y comenzando a darse cuenta de que no era una persona tan extraordinaria como creía. Que ella era una especie de mujer representativa más que una superheroína única", dijo Perrotta sobre Tracy en el libro a The Guardian.