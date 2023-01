´Lola la trailera´ regresa a la TV

Que las mujeres sí podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestros sueños y que nuestros sueños se cumplen, lógicamente debemos prepararnos para lo que queremos y se haga realidad", señaló en entrevista.

Chagoyán recuerda que su ahora esposo Rolando Fernández le enseñó a manejar el tráiler cuando se acababan de conocer, después filmó su película que protagonizó y que se estrenó en 1985.

"No me dio miedo empezar a manejar (estos vehículos), pero siempre lo hice con muchísima precaución y cuidado; me enseñaron muy bien desde el principio cómo se arranca un tráiler, cómo metes la primera, cómo vas avanzando en las velocidades, los espejos retrovisores".