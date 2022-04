Recaban 2.5 millones de firmas para pedir el despido de Amber Heard de Aquaman 2

Hasta la noche del viernes, más de 2 millones 554 mil personas habían firmado la petición, en la que se busca recabar 3 millones de firmas.

La solicitud pide que se remueva a Heard de la película que coprotagoniza con el actor Jason Momoa y cuyo estreno está programado para el 17 de marzo de 2023, informó El Diario de Nueva York.

La solicitud surgió el viernes de la semana pasada, luego de que Depp declaró en el juicio que se le pidió dejar el papel del mago Grindelwald, de la franquicia fílmica "Fantastic Beasts", tras perder el juicio contra un periódico británico que afirmó que el intérprete de Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, había agredido a Amber Heard en repetidas ocasiones durante su matrimonio.

Además, Heard publicó un artículo en The Washington Post Heard donde, sin mencionarlo por su nombre, señaló que había sido víctima de violencia doméstica y era una sobreviviente.

Según reportes de prensa, el productor de "Aquaman and The Lost Kingdom", Peter Safan, esto no puede influir en las elecciones del reparto de la película.

"Honestamente no creo que vayamos a reaccionar ante la pura presión de los aficionados. Tienes que hacer lo correcto para la película y ahí es donde realmente aterrizamos", comentó Safran.

No es la primera vez que los fans expresan su deseo de sacar a Heard de Aquaman. En 2020 surgió una petición online que exigía que Warner tomara con Heard las medidas impuestas a Depp, despedido de "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore" y de la franquicia "Piratas del Caribe".

En junio de 2021 surgió una nueva petición que demandaba la expulsión de Heard de la secuela de "Aquaman" que logró rebasar los 2 millones de firmantes.