Habla Dakota Johson sobre el fracaso de Madame Web en taquilla

Ante el gran fracaso en taquilla y crítica que significó Madame Web, su protagonista Dakota Johnson aseveró que el problema es que las decisiones de estas grandes producciones las toma un comité que no es creativo y piensa sólo en números.

"Es muy difícil que se hagan las películas, y en estas grandes películas -y que ya está sucediendo con pequeñas producciones, lo cual me da temor- las decisiones las toman ciertos comités, y el arte no se lleva cuando toda decisión tiene que ver con un comité", comentó Johnson a Variety.

"Es muy difícil que se hagan las películas, y en estas grandes películas -y que ya está sucediendo con pequeñas producciones, lo cual me da temor- las decisiones las toman ciertos comités, y el arte no se lleva cuando toda decisión tiene que ver con un comité" Dakota Johnson

El filme, que se estrenó el 14 de febrero, ha sido catalogado como el más grande desastre en la historia de un cómic adaptado, ya que sólo recaudó 40 millones de dólares en Estados Unidos y apenas superó los 100 millones en todo el mundo.

La película dirigida por S. J. Clarkson, en la que participa el mexicano José María Yazpik, costó alrededor de 80 millones de dólares y tiene una calificación general de 12 por ciento de aceptación en el portal Rotten Tomatoes, en el que acumula un total de 225 opiniones.

"Las películas se hacen por cineastas y por sus equipos creativos. No puedes crear arte con base en números y algoritmos. Mis sentimientos tienen que ver con que la audiencia ha sido muy inteligente y los ejecutivos creen que no.

"La audiencia siempre sabrá olfatear tonterías. Incluso las películas que se hacen con Inteligencia Artificial, no todos los humanos querrán verlas", espetó Johnson.

Sobre lo que vivió en esta película de Sony Pictures, estudio que la integró al multiverso Spider-Man, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson comentó que la experiencia fue una lección.

"Nunca había hecho algo como esto, y creo que no lo volveré a hacer porque quizás no tenga sentido estar ahí dentro. Y ya lo sé.

"A veces en esta industria firmas para algo y realmente lo que piensas es muy distinto a lo que estás haciendo, y piensas: 'Espera, ¿qué?'. Pero fue una gran forma de aprendizaje y no está padre formar parte de algo que está deshecho, pero tampoco puedo decir que no lo sabía".

"A veces en esta industria firmas para algo y realmente lo que piensas es muy distinto a lo que estás haciendo, y piensas: 'Espera, ¿qué?'. Pero fue una gran forma de aprendizaje y no está padre formar parte de algo que está deshecho, pero tampoco puedo decir que no lo sabía".

IRONÍA

En un sketch en Saturday Night Live, su coestelar, Sydney Sweeney se refirió al fracaso del filme.

"Puede que me hayan visto en (la película) Con Todos Menos Conmigo (Anyone But You) o (la serie) Euphoria. Definitivamente no me viste en Madame Web, pero saldré en un nuevo filme llamado Inmaculada (Immaculate), en el que interpreto a una monja", ironizó.