Premios Platino 2024: La sociedad de la nieve encabeza nominaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Para cerrar un ciclo de premios internacionales, el filme "La sociedad de la nieve", de J.A. Bayona es el más nominado en la próxima entrega de los Platino, otorgados a lo mejor del audiovisual iberoamericano.

La historia que retoma el accidente aéreo en la cordillera de los Andes, en el que solamente 16 personas sobrevivieron gracias a practicar la antropofagia, está considerado en categorías como Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Dirección, Interpretación Masculina (Enzo Vogrincic) e Interpretación Masculina de Reparto (Matías Recalt, ganador del Goya).

Los ganadores del Platino se darán a conocer el próximo 20 de abril en una ceremonia a realizarse en Xcaret, México.

Los galardones son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) junto con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), contando con el apoyo de las academias e institutos de cine en los distintos países que conformar la región.

Por México y en el área de cine, fueron elegidos la cinta "Radical", de Eugenio Derbez, en la categoría de Premio Al Cine y la Educación en Valores, junto a cintas como el documental chileno, recién ganador del Oscar, la "La memoria infinita".

También se encuentran Damián Alcázar, en Interpretación Masculina, por su trabajo en "El caso Monroy"; la realizadora Lila Avilés, por su Dirección en "Tótem", producción igualmente contemplada en Película Iberoamericana de Ficción, así como la animación "Home is somewhere else".

"Una jauría llamada Ernesto", de Everardo González, está contemplado en Documental, mientras que la cinta de terror "Huesera" alcanzó nominación en la categoría de Dirección de Sonido

En el ámbito de series obtuvo lugar Emiliano Zurita en la categoría Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie por "La cabeza de Joaquín Murrieta.