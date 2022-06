Pone la mesa ¡en Madrid!

Para el tercer episodio de la segunda temporada de Pan y Circo, que estreno por Amazon Prime Video, el actor, director y productor de esta emisión contó con los cantautores, quienes lo sedujeron con su charla.

"La de Jorge Drexler es una anécdota nada más, pero acaba siendo un gran ejemplo de lo que yo hubiera querido en la mesa (de los invitados a su programa).

LA TESIS DEL PROGRAMA

"Fue un momento de forma natural, yo conozco su historia, pero con la manera que se dio la plática (ejemplifica lo que queríamos). (Dijo) quién es su padre, quién es su madre, y cómo acaba teniendo hijos en Madrid. Esa historia solita dice un chingo, es la tesis del programa", opinó Luna en entrevista desde Madrid.

Con la temporada y los dos episodios anteriores, el "Charolastra" y su equipo escudriñaron las percepciones de líderes de opinión de distintos sectores sobre temas de política, sociedad e impacto cultural en México.

Para este capítulo, fueron a la capital española con la misma metodología: preparar platillos como anzuelo para que cada ponente se sintiera en confianza para dar su opinión.

Luna reunió a personalidades como el escritor Jorge Volpi, los periodistas Maite Rico y José Andrés Rojo y a la activista Gabriela Wiener para debatir sobre la migración, la discriminación y la relación de España con Latinoamérica.

Drexler y Sabina quedaron como invitados, porque no acudieron a la cena, pero aún así, Luna no pudo pasar por alto sus intervenciones.

"Lo que pasa en el programa, y es dolorosísimo, es que no pueda entrar todo. Tenemos una entrevista hermosa, pero el programa aspira a que tengan varias voces. A Joaquín habría que hacerle su propio episodio", dijo Diego.

También intervienen personalidades como el cineasta Fernando Trueba, el chef Diego Guerrero, la filóloga Lola Pons y la actriz Bárbara Lennie.

Uno de los temas más relevantes fue hablar de cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a España disculpas por la Conquista.

"Como dice Jorge Volpi en la mesa: ´Se hizo todo mal´. Es un tema que hay que discutir, y lo dicen muchas voces. Es un tema que hay que terminar de entender, pero hay que entender el perdón de qué a quién y por qué. Y cuando se usa como una herramienta política se vuelve muy peligroso ese discurso".

Los invitados me ponen a la vista muchas de las cosas que he decidido ignorar. Me ha pasado varias veces. Con el programa sobre violencia de género que hicimos en México, el de migrantes en la frontera norte y el de racismo en el País".

Diego Luna / actor, director y productor