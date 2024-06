Pharrell Williams y su historia en Piece By Piece

Pharrell Williams está listo para contarle al mundo su historia y ascenso en el mundo de la música a través de un filme de animación estilo stop-motion con figuras y escenarios de Lego.

Este jueves se reveló el primer tráiler de la película biográfica Piece By Piece, la cual abordará la vida del creativo musical para llevarla a la pantalla grande.

El proyecto fue dirigido por Morgan Neville, quien ya ha trabajado en contar historias de vida de otras figuras de la música como la banda U2 y Keith Richards.

"Esta es una experiencia histórica increíble para mí. No puedo expresar lo humilde que me siento de que este magistral narrador (Neville) realmente le dé sentido a mi vida. Siempre ha estado presente y ha tenido sentido para mí, pero no para la mayoría. Él pudo hacerlo en color, vívidamente: ladrillo a ladrillo, pieza a pieza", dijo Williams a NME.

La historia también cuenta con las participaciones de Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z y Snoop Dogg, quienes también fueron representados en Lego.

El productor e intérprete de "Happy" comentó a Variety que la propuesta de hacer su biopic en Lego, planteada a Neville hace unos 8 o 9 años, surgió a partir de su intención de llevar algo diferente a la pantalla.

"Todo el mundo estaba haciendo eso (biopics y bioseries) en ese momento y yo dije: 'diablos, no'. Nunca quiero hacer lo que hacen los demás. Todo el mundo está tomando el túnel Lincoln, entonces yo quiero tomar un avión

"...Pero cuando Neville finalmente dijo las palabras mágicas: 'Puedes hacerlo como quieras', en el fondo supe que quería hacerlo a través de Lego", recordó Pharrell.





Lanzan tráiler de 'Piece By Piece'

El primer vistazo del proyecto sigue a Pharrell Williams, quien en forma de Lego, aparece sentado durante una entrevista a cargo de Morgan Neville.

Poco a poco se van desplegando coloridos escenarios que emiten el sentir del cantautor al adentrarse en el mundo de la música, así como los personajes que intervinieron para apoyarlo.

La cinta está agendada a estrenarse en octubre en salas de Estados Unidos y Canadá.