Tú decides la historia

Ciudad de México

SCREAM 6

Es increíble cuando una saga sigue sorprendiendo y emocionando cuando ya llevan muchas entregas y años.

Scream VI es una de las mejores películas de la serie, donde los cuatro sobrevivientes de la cinta anterior ahora viven en Nueva York y una amenaza del pasado acecha, justo en Halloween.

El gran mérito de la cinta es que los nuevos personajes son tan interesantes que no extrañas a los originales, ya que solo Courteney Cox regresa como Gale Weathers. Es la única que ha aparecido en las seis películas.

También regresa Kirby Reed, de la cuarta parte, interpretada nuevamente por Hayden Panettiere.

Pero en realidad las que sostienen la película son Melissa Barrera y Jenna Ortega, como las hermanas a las que Ghostface acecha para matar.

La cinta, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, tiene buenos giros y secuencias de acción que te tienen literal al borde del asiento.

Los fans de la saga también gozarán todas las referencias y guiños a las cintas anteriores.

PASSAGES

Pasajes es una cinta que plantea una radiografía de una relación tóxica. La más reciente película de Ira Sachs, responsable de filmes como Keep the Light On y El Amor es Extraño, se centra nuevamente en una relación gay en problemas.

Cuenta la historia de Tomas y Martin, interpretados por Franz Rogowski y Ben Whishaw, que tienen años casados, pero su relación se podrá a prueba cuando el primero empieza una relación extramarital con una mujer. Tomas es un director de cine ególatra y cada vez que termina una película entra en una espiral de malas decisiones, que Martin tiene que sobrellevar.

Eso ha hecho que su relación pase por diferentes momentos de crisis, pero con la llegada de Agathe (Adèle Exarchopoulos) todo es diferente.

Sachs, en un guion escrito con Mauricio Zacharias y Arlette Langmann, desnuda a sus personajes, por dentro y por fuera, ya que visualmente el filme es muy explícito.

LA VENUS DE LAS PIELES

Alain de Botton, en su libro "Pequeña Filosofía del Amor" (1933), menciona: "no hay mejor cura para la ansiedad, que el pensamiento". Tal afirmación, resulta muy valiosa al momento de apreciar el mundo irreverente de La Venus de las Pieles, en la versión de Roman Polanski. Protagonizada por Emmanuelle Seigner (Vanda), esposa de Polanski y acompañada por Mathieu Amalric (Thomas), la puesta en escena se convierte en una deliciosa trama.

Vanda llega en último momento a las audiciones para una producción teatral y, aunque al inicio el joven Thomas tiene dudas sobre sus cualidades histriónicas, ella empieza a utilizar el vestuario mientras va repitiendo las líneas del personaje.

Lo que en un principio parecía un inminente rechazo, se va convirtiendo en una lenta intriga, en la que Thomas irá cayendo en la red creada por la "femme fatale", la cual parece no tener salida.