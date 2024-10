Serie de Netflix con Liam Payne sigue en pie

La serie Building the Band, donde Liam Payne fungió como mentor de varios competidores, sigue en pie en la plataforma de streaming Netflix, aún después del sorpresivo fallecimiento del británico.

"Netflix se sentará con la familia de Liam cuando sea el momento adecuado para hablar sobre la serie y cuándo podría estrenarse", le dijo una fuente cercana a la producción al diario US Sun, este domingo.

"No hay prisa ni presión para lanzar la serie. Simplemente sería un hermoso homenaje a Liam y lo capturaría en su mejor momento en los meses previos a su muerte".

En el programa de concursos, realizado en locaciones del Reino Unido, el ex One Direction se une a otros mentores famosos, como Nicole Scherzinger, quien trabajó con Liam en The X Factor cuando iniciaba su carrera.

En el show, que terminó sus grabaciones en Manchester en agosto pasado, también figura Kelly Rowland, ex integrante de Destiny's Child, mientras que AJ McLean, miembro de Backstreet Boys, funge como presentador.

La fuente consultada por el diario asegura que la serie "no ha sido enlatada" y que tampoco fue cancelada por Netflix, como se rumoró en días pasados. Sin embargo, hasta ahora, la plataforma no ha emitido ningún mensaje oficial respecto a Building the Band.

Liam Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Una autopsia preliminar del cantante reveló hace unos días que el intérprete de "Steal My Girl" tenía cocaína, crack y benzodiazepinas en su sangre al momento de su muerte.