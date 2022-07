Una princesa (Joey King) es condenada a pasar el resto de sus días encerrada en una torre por las órdenes de Julius (Dominic Cooper), un villano que busca casarse con ella y adueñarse de su reino a toda costa.

La trama pareciera salida de un cuento de hadas común donde la damisela en peligro espera a ser rescatada por su príncipe, pero la de The Princess no es una princesa ordinaria.

El filme, que llega este 22 de julio a Star+, presenta a King como una chica fuera de lo común quien, lejos de conformarse con que otros decidan por ella o acudan a su rescate, tiene la valentía de tomar su destino en sus manos y ser su propia heroína.

"Desde un inicio yo sabía que Joey iba a sobresalir en todo y ella, simplemente, lo reafirmó. Tiene mucha confianza en sí misma, pero estaba tan nerviosa como emocionada de meterse en un filme como este, tan diferente para ella y para todos, hay muchos retos en hacer algo como esto y en su mente estoy seguro de que pensaba: ´¿Funcionará? ¿Cómo voy a lograr esto?´.

"Y para mí también fue un reto muy desafiante, pero nos divertimos mucho haciéndolo, confiamos en nosotros, colaboramos muy bien y fue una gran compañera. Se ve en la pantalla, mutuamente nos empujamos para dar lo mejor, me llevó a un lugar donde sabía que debía hacerlo funcionar y estar tan comprometido a hacerlo lo mejor posible", compartió Le-Van Kiet, director de la cinta.

´The Princess´ que llega este 22 de julio a Star+.

EMPODERADA

Fue precisamente la idea de explorar a una princesa que rompe con todos estos tabús lo que atrajo al cineasta vietnamita a adentrarse en esta historia medieval, pues si bien la película marca su debut en el género, en el resto de su trabajo ya tiene experiencia planteando personajes femeninos empoderados, como el estelar de su filme de acción y artes marciales Furie.

"Más allá de enfocarme en el reto de crear este mundo medieval realmente sólo me importaba el personaje. Ves a esta princesa en vestido y piensas que habrá un príncipe que vendrá a rescatarla, pero eso no pasa. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué debe hacer para encontrarse y salvarse a sí misma y a su familia? Me pareció algo muy refrescante y nuevo de plantear.

"Creo que es una gran temática para este generación, especialmente para los jóvenes adolescentes que lidian con un mundo tan desafiante. Creo que con lo que podemos quedarnos de esto es que si apuestas por ti, si confías en tus instintos y en tu fuerza, al final estarás bien", recalcó el cineasta de 44 años.

La trama presenta una chica fuera de lo común.

CONQUISTA HOLLYWOOD

Con esta producción el director sí está experimentando su propio "Y vivieron felices", pues significó su puerta de entrada al mundo hollywoodense, algo por lo que está sumamente agradecido.

"Espero que así sea (un parteaguas) y que haya mucho más de esto. Siento mucha gratitud con el estudio, porque hayan apostado por mí, por haberme tenido paciencia y porque hayan entendido la visión que tenía para esto, entonces sí me encantaría hacer más.

"Al final todo esto se hace para entretener a la audiencia, pero también defendiendo lo que uno cree y crear películas de las que uno se sienta orgulloso, ese es el fin y creo que lo logramos", expresó emocionado.