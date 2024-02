Desentrañan lado oscuro de Nickelodeon

Llega a streaming la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Ciudad de México

La docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, compuesta por cuatro episodios, profundizará en temas de abuso, sexismo y racismo de varios programas de Nickelodeon creados por el showrunner Dan Schneider.

El especial cuenta con una investigación sobre la trayectoria de Schneider, quien, gracias a sus exitosos programas The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly y Victorious, impulsó las carreras de Amanda Bynes, Drake Bell, Jamie Lynn Spears, Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Ariana Grande, informó The Hollywood Reporter.

"Trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva. El trato que Dan daba a la gente en sus programas era un secreto a voces", menciona una ex empleada de la cadena de televisión en el avance de la docuserie, dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz.





DISCRIMINACIÓN

"Así que mi abogado presentó denuncias por discriminación de género, acoso laboral y fue devastador. ¿Qué tan seguros pueden estar los niños en un ambiente donde habría problemas aún mayores con pedófilos en el set?", se cuestiona otra persona.

En el tráiler de la producción de Maxine Productions y Sony Pictures Television, que se estrena el 17 de marzo en ID y en la plataforma Max en EU, se hace un contraste entre la felicidad y diversión que causaron estos programas en el público infantil, pero detrás de cámaras las estrelles de los shows eran tratadas de manera inapropiada.

Quiet on Set... se origina luego de las denuncias que realizó McCurdy, quien dio vida a Sam Puckett, en series como iCarly y Sam & Cat, en su libro de memorias "I´m Glad My Mom Died" (Me Alegro de Que Mi Madre Haya Muerto).

Ahí, la actriz, actualmente de 31 años, describió las experiencias inapropiadas con "el creador", sin revelar su nombre, como que fue obligada a beber alcohol y le pidieron que saliera con bikinis en escenas, según Business Insider.

Tras 25 años de colaboración, la relación del showrunner con Nickelodeon llegó a su fin en 2018.