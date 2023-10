"Wish" lo nuevo de Disney

Ciudad de México

Cuenta con un coproductor "orgullosamente" mexicano, Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones.

"Wish", que acaba de debutar esta semana en Estados Unidos y Latinoamérica la próxima semana, también hay productores como Peter Del Vecho quien trabajó en "Frozen" y "Frozen 2". El filme es dirigido por Chris Buck ("Frozen", "Frozen 2") y Fawn Veerasunthorn de "Raya and the Last Dragon" ("Raya y el último dragón").

Al igual que todos estos filmes, nos lleva hasta un reino fantástico llamado Rosas donde Asha, una idealista ingeniosa, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star. Juntos, Asha y Star se enfrentan al enemigo más temible de todos, el rey Magnifico de Rosas, para salvar a la comunidad y demostrar que suceden cosas maravillosas cuando la voluntad de una persona valiente se entrelaza con la magia de las estrellas.

SABOR LATINO

"Wish" también tiene un sabor latino.

Rosas está inspirado en las culturas de la Península Ibérica cerca del Mediterráneo y ahí los deseos se hacen realidad, por lo que gente de todo el mundo llega hasta él. Rosas es el hogar de Asha, interpretada por la actriz puertorriqueña galardonada con el Oscar Ariana DeBose en el elenco en inglés.

Una bella historia de valentía.

La película cuenta con canciones compuestas por Julia Michaels, quien ha creado temas para artistas como Dua Lipa, Selena Gómez y Justin Bieber. Julia, cuyo nombre verdadero es Julia Carin Cavazos, también tiene raíces latinoamericanas; su padre es un actor de origen puertorriqueño.