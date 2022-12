Llegarán sus historias en 2023

Ciudad de México

BTS Monuments: Beyond the Star es el título que recibe el documental basado en la agrupación de siete chicos, en el cual se verá la producción de su música desde el momento de su debut, hace nueve años.

En un video promocional, los miembros de BTS invitan al público a esperar por este nuevo documental en el que se verán historias nunca antes contadas por el grupo.

"Espero que encuentren nuevos lados de nosotros que no hayan visto antes", dijo Jungkook.

NUEVA MIRADA

Además de esta mirada nueva a la historia de BTS, Disney+ también está preparando un documental sobre J-Hope, rapero y compositor del grupo, que este año lanzó su carrera en solitario.

El documental con la historia de J-Hope aún no cuenta con título, pero se sabe que seguirá al artista previo a su lanzamiento en solitario con el álbum Jack in the Box, estrenado en julio.

Se espera más información sobre las fechas de estreno y el número de episodios de ambas producciones. Tampoco se sabe si los documentales estarán disponibles alrededor del mundo o exclusivamente en Singapur.