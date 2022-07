Lista para estrenar

La actriz fue elegida para dar vida la fallecida actriz en la historia que marca el estreno de Vix+, el servicio streaming de TelevisaUnivision.

La bioserie comenzó a gestarse hace cinco años, cuando fue la primera prueba de caracterización de Echeverría.

"Finalmente ella (María Félix) fue la que nos eligió", afirma Sandra.

"Un día antes de empezar a filmar, en San Luis Potosí, frente al balcón de mi hotel había un letrero gigante que decía ´María´ con letras gigantes verdes y para mí esa fue una señal bonita de saber que ella está contenta y que podíamos empezar con el pie derecho", cuenta.

La bioserie producida por Carmen Armendáriz retrata la historia de La Doña, como fue conocida, desde su infancia y hasta su etapa adulta. En la etapa de juventud será Ximena Romo quien realice escenas de la carrera de Félix, como su personaje en la cinta "Doña Bárbara", que la catapultó a la fama.

"Me empecé a soñar como María y en algún momento también soñé con ella; era algo que se confundía con la realidad: yo decía: ´ay el pelo, no me lo vaya a mover´, abracé mucho al personaje y siento que eso me abrió una puerta propia que desconocía. Hoy hay una parte de mí que no la quiere soltar, no quiero que se vaya", comenta Ximena.

NO ES IMITACIÓN

Sandra asegura que trabajo en la serie no es una imitación, sino un intento por contar por primera vez su historia de vida, y que involucra a grandes personajes artísticos como Jorge Negrete y Agustín Lara, quienes fueron sus parejas.

Revelan la parte oscura

Para prepararse, Sandra se entrevistó con Luis Martínez de Anda, quien no sólo fue chofer y asistente de Félix, sino también su heredero universal.

La intención, explica Sandra, es mostrar el lado humano de la actriz sonorense, más allá de la fama que consolidó frente a la pantalla.

"Me estuvo platicando historias de cuando ella se rompía y se ponía a llorar en el coche o de repente un día se bajó en el Periférico y trató de matarse y muchas cosas más, porque realmente tenía mucho dolor. Fue crear ese personaje detrás de cámaras que no conocimos", detalla Echeverría.

La personalidad que "María bonita" forjó durante décadas fue la de una mujer capaz, con carácter fuerte y desafiante. Actualmente es considerada un ícono del feminismo de aquella época. Sin embargo, las actrices que la interpretarán sacarán a relucir el lado sensible, más allá del personaje que se creó en la cultura mexicana.

"Varias partes de su vida me shockearon y me di cuenta que no todo era bonito como pensamos, era una mujer que realmente sufrió muchos sacrificios, soledad y muertes. De repente pensamos que era una mujer que no se rompía, que no lloraba pero descubrimos que era un ser humano como cualquiera", agregó Sandra Echeverría, sobre la bioserie que estrena el 21 de julio.