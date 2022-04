Le llueven críticas

Viola Davis en miniserie The First Lady.

Internautas criticaron cómo Viola Davis representa a la ex primera dama de EU en la miniserie The First Lady.

En particular, algunas personas señalaron que en varios escenas la actriz parecía estar mostrando la expresión conocida como ´duckface´, en la que se fruncen los labios.

"Viola Davis es una de las mejores actrices que haya habido jamás, pero ese biopic de Michelle Obama´ es una comedia, simplemente por esa mueca que hace", dijo un usuario de Twitter.

"Davis definitivamente fue la opción correcta para esa biopic sobre Michelle, pero le pidieron que hiciera esa cara demasiadas veces. Eso hace que parezca que la (serie) es de broma", comentó alguien más.

De acuerdo con Daily Mail, la actriz había dicho que estaba nerviosa de dar vida a una figura tan conocida.

El programa, que estrenó esta semana y consta de 10 episodios, también incluye en su elenco a Michelle Pfeiffer, quien interpreta a Betty Ford; y Gillian Anderson, en el papel de Eleanor Roosevelt.