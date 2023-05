Bardem y Bailey comparten magia de La Sirenita en México

CIUDAD DE MÉXICO

Bardem, quien el viernes fue anunciado como el galardonado con el Premio Donostia 2023 del Festival de Cine de San Sebastián, señaló que él se puso en contacto con el equipo detrás de La Sirenita para expresar su interés por formar parte del elenco.

"Perseguí el papel, yo le mandé un texto al director diciéndole 'si existe la posibilidad de que el rey Tritón tenga acento español, por favor piensa en mí'", dijo Bardem en la alfombra azul. El director le dijo que de hecho habían pensado en él. Cuando por fin le dieron el papel, Bardem corrió a compartir la noticia con su hija, que tenía 7 años entonces, le dijo: "Luna, voy a hacer La Sirenita y me dijo '¿vas a hacer Ariel? Y dije no, por el bien de todos, no'".

Bardem, quien da vida al rey Tritón y Hailey, quien interpreta a su hija Ariel, retoman papeles que se volvieron instantáneamente en clásicos al estreno de la película animada de "La Sirenita" en 1989. El filme está basado en el cuento de Hans Christian Andersen y consiguió el Oscar a mejor música original y mejor canción original por "Under The Sea" ("Bajo el mar") para Alan Menken.

En esta nueva versión con actores que se estrena el 25 de mayo, Menken vuelve al equipo musical junto con el dramaturgo y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Bardem adelantó que forma parte de la banda sonora con la nueva canción "Impossible Child" que será lanzada con el álbum de la película.

En el caso de Bailey, era su primera visita en la capital mexicana. "Estoy tan emocionada de estar aquí", expresó la actriz en la alfombra azul donde firmó autógrafos, cargó a una niña con un vestido de princesa con los colores de Ariel y se tomó muchas selfies con los fans mientras sonaba en el fondo "Under The Sea" interpretada por músicos en vivo.

En la sesión de preguntas, una niña quería saber si ambos creen en las sirenas.

"Sí aquí hay dos ¿has visto el traje largo que lleva (Bailey)? Es que ese traje largo que lleva esconde algo", respondió Bardem. "Por supuesto que sí".

Bailey coincidió. "Creo que lo más mágico que me ha pasado es ser parte de esta película, me demuestra que los sueños verdaderos se hacen realidad y la magia es real cuando veo la película", destacó.

La actriz señaló que lo que más le costó para su papel fue imitar con naturalidad el movimiento de los peces. En el filme al igual que en la película animada hay una escena en la que Ariel emerge del agua y hace una especie de arco con su melena. Bailey dijo que fue ensayada unas 20 veces. Y con su pelo largo le dolía la cabeza.

"Ariel es una sirena muy fuerte y tiene una cola de 9 pies (2,7 metros) y tiene que ser súper fuerte. Así que cuando yo estaba en el agua tenía que actuar como que era tan fácil y actuar como una sirena y nadar como una", dijo Bailey.

Bailey canta desde muy pequeña y tiene un dúo de R&B con una de sus hermanas mayores llamado Chloe x Halle.

"Me siento muy agradecida por volver a interpretar las canciones (de la película), las conozco desde que era una niña pequeña, así que como cantante estoy muy emocionada", resaltó. "Quiero que todos se sientan orgullosos".

Dentro de las modificaciones para esta versión actualizada se agregó una escena en la que Tritón limpia la basura que dejan los humanos en el mar.

"Creo que es hermoso e importante que reconozcamos eso y lo veamos ... tenemos una responsabilidad importante con nuestros mares", consideró Bardem. "Estoy muy orgulloso y muy agradecido de que hayan incluido esa escena en la película".

También se cambió el hecho de que Ariel tiene 16 años y pronto termina casada en la película animada. En esta nueva película su edad no se menciona y, en cambio, se enfatiza que ella es quien decide lo que desea hacer con su vida. Bailey se sintió orgullosa de formar parte de la historia de Disney.

"Somos tan fuertes y poderosas como mujeres, podemos hacer todo lo que nos determinemos, así que agradezco estar en esta posición", subrayó Bailey.

"El empoderamiento de la mujer es básico y nosotros como hombres tenemos que apoyarlo ciegamente y es una de las cosas que creo que esta revisión de la Sirenita hace mejor", destacó Bardem. "La Sirenita ahora es una mujer joven, fuerte que lucha por crear el futuro que ella desea para sí misma y no para complacer a nadie, sino para hacerse la mujer que ella sueña ser más allá de lo que han predestinado para ella y eso es importante que se vea para las nuevas generaciones y es importante, como hace el rey Tritón al final, apoyar eso".