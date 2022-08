Acusa Mike Tyson a Hulu de robar su historia para una serie

Tyson utilizó su cuenta de Instagram para acusar a la plataforma de contenidos streaming de "robar la historia de su vida" para desarrollar una serie.

"Hulu es el maestro-esclavo de las plataformas de transmisión. Me robaron mi historia y no me pagaron"

"No apoyo su historia sobre mi vida"

"No dejes que Hulu te engañe. Yo no apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822, estamos en 2022. Ellos robaron la historia de mi vida y no me pagaron", acusó el ex pugilista.

En un segundo posteo, Mike Tyson relató que los ejecutivos de la plataforma le habrían ofrecido millones de dólares a su amigo Dana White para que él les ayudara con algunos detalles sobre la vida del ex boxeador durante la preparación de la serie.

"Hulu intentó desesperadamente pagarle millones a mi hermano Dana White sin ofrecerme ni un solo dólar para que ellos promovieran el proyecto sobre mi vida a su nombre.

"Lo rechazó porque honra nuestra amistad y trata a las personas con dignidad. Nunca olvidaré lo que hizo por mí al igual que nunca olvidaré lo que me robó Hulu", escribió el ex deportista.

Con su propio ejemplo, Mike Tyson acusó en Twitter a la plataforma streaming de robarse las historias de los famosos para beneficiarse.

Mientras tanto, la productora ejecutiva del proyecto, Karen Gist, afirmó a Deadline que el proyecto inspirado en Tyson será en formato no autorizado y que su objetivo es "contar una historia imparcial y que la audiencia decida lo que piensa o siente sobre el personaje".

Sin importar las quejas del ex boxeador, la mini serie Mike será estrenada en la plataforma el próximo 25 de agosto y contará con 8 episodios.