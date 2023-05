Posponen filmación

´Stranger Things´ no es la única producción que se ha visto afectada.

Series como "Stranger Things" han comenzado a verse afectadas por la huelga de guionistas de Hollywood.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores del megaéxito de Netflix, anunciaron este sábado en Twitter que las filmaciones de la quinta y última temporada quedarán pospuestas por causa del conflicto entre los escritores y los estudios.

"Somos los Duffer. El proceso de escribir no termina cuando inician las filmaciones. Si bien estamos emocionados por iniciar el rodaje con nuestro increíble elenco y equipo de producción, no es posible hacerlo durante esta huelga".

SIN MÁS DETALLES

"Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo justo para que todos regresemos a trabajar. Hasta entonces, cambio y fuera", escribieron en la cuenta @strangerwriters, con el hashtag #wgastrong, expresando solidaridad con los guionistas.

Fuentes anónimas de Netflix confirmaron al portal The Hollywood Reporter que las filmaciones quedan postergadas, pero no dieron más detalles.

La huelga, que comenzó el primer minuto del pasado martes, ya ha causado varios retrasos en el mundo del cine y la televisión. El Gremio de Escritores de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) acusa que los estudios no compensan lo suficientemente bien a los guionistas, sobre todo en la era del streaming, cuando las series suelen tener menos episodios que antes.

Artistas como Mindy Kaling (The Office), Sara Ramírez (Grey´s Anatomy), Pete Davidson (Saturday Night Live) y Cynthia Nixon (Sex and the City), algunos de los cuales forman parte del gremio, se han unido a las protestas de los escritores en Los Ángeles y de Nueva York.