Reinventa la película 'Rosalina' historia de Romeo y Julieta

La historia de la prima de Julieta, quien tuvo un romance con Romeo, la cuenta el largometraje homónimo dirigido por Karen Maine, el cual estrena este viernes en Star+.

"Está concebido en este tono de humor, de comedia, de sátira, siempre dándole el enfoque realista de la situación y el tiempo. Son Romeo y Julieta, pero narrados desde la perspectiva de la prima, una mujer fabulosa que se vuelve muy maquiavélica por las razones equivocadas", explicó Maine en conferencia.

Rosalina es una adaptación al cine del libro "When You Were Mine" de Rebecca Serle, un giro al clásico de William Shakespeare cuya protagonista es una mujer independiente y valiente, que sucumbe ante los dolores del desamor.

Kaitlyn Dever es la actriz estelar de la película, cuyo elenco lo completan Kylie Allen, como Romeo; Isabela Merced, como Julieta; Sean Teale, como Dario; y Minnie Driver como Janet.

"Hubo mucha diversión en el rodaje, y eso se nota en el trabajo que logramos. La camaradería le dio sustento al trabajo y nos comunicamos muy bien. Es una historia con situaciones muy divertidas, con muchísimo sarcasmo, irreverencia, y que va de la crítica a la sátira", observó Kaitlyn Dever.

En la guerra y el amor, todo se vale

En el guion de Scott Neustadter y Michael H. Weber, Rosalina no puede superar que el galán de la historia prefiera a la más dócil y frágil, aunque muy bella, de su familia.

Por eso arma un plan en el que contempla arruinar todo tipo de encuentros entre ellos y se convierte casi en espía de ambos con una misión: separar a los tórtolos.

"Vemos a un Romeo muy ingenuo, demasiado crédulo y dócil para el carácter de Rosalina, y es tan noble que jamás entiende que hay una doble intención en la prima de su gran amor", opinó Kylie.

"Hay que apreciar también que Julieta está muy pendiente sólo de sí misma y de que el chico que la pretende haga lo correcto", dijo Isabella.

Rosalina cuenta con la banda sonora creada por la artista italiana Drum and Lace, y el estadounidense Ian Hultquist, además de que en los momentos climáticos hay versiones de clásicos como "It's All Coming Back To Me Now" y "All By Myself".

"Uno de mis principales objetivos con el filme fue el de darle una atmósfera femenina en todos los aspectos, y no sólo con el equipo que trabajamos, sino con la visualización y la esencia de los personajes.