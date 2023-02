Continúa ´Pinocho´ acumulando premios

Guillermo del Toro continúa acumulando reconocimientos con su producción "Pinocho".

"Pinocho, de Guillermo del Toro" fue reconocido por la Asociación de Productores de Hollywood como Mejor Película Animada, reforzando sus posibilidades en la competencia de los premios Óscar

El filme del cineasta mexicano compitió contra "Minions: Nace un Villano", "El Gato con Botas: el Último Deseo", "Marcel the Shell with Shoes On y Red", estas tres últimas también se encuentran nominadas por la Academia de Cine.

Con el reconocimiento del sábado, Del Toro, de 58 años, suma dos Premios PGA, pues en 2018 triunfó a Mejor Película por "La Forma del Agua".