Forman fuerte vínculo

Ambas se mudaron a Wilmington, Carolina del Norte, para el rodaje de la primera temporada. Era el primer trabajo como actriz para Tung y el primero para Ha n como showrunner, un título que comparte con la cocreadora Gabrielle Stanton. Han escribió el libro en el que se basa la serie, y también es autora de la trilogía "To All the Boys" ("A todos los chicos de los que me enamoré"), que fue adaptada a películas por Netflix.

"The Summer I Turned Pretty", que se estrena el viernes, sigue a Isabel "Belly" Conklin quien, junto con su madre y su hermano mayor, pasa todos los veranos en la playa con los amigos de la familia, los Fisher. Belly es la única chica del grupo y siempre ha sido tratada como la hermanita que los acompaña. Este verano, sin embargo, está más madura y llega como una linda adolescente, llamando la atención donde quiera que va. Pronto Belly se encuentra en un triángulo amoroso con los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, interpretados por Christopher Briney y Gavin Casalegno.

Tung dice que ella y sus jóvenes compañeros de reparto llegaron temprano a Wilmington para sentirse cómodos con el lugar y entre ellos.

"Pudimos formar un vínculo similar al vínculo con tus amigos de la infancia y que necesitábamos para la serie", dijo.

Los showrunners no siempre están presentes para la filmación, pero Han quería estar ahí durante el proceso para asegurarse de que coincidiera con el tono que creó para el libro.

"No es una serie de concepto superalto en el sentido de que no es un gran misterio por resolver o una historia procesal o de fantasía. Es realmente este pequeño momento en la vida de una chica, y para mí eso es personal. Quería que se sintiera personal".

La presencia de Han le dio a Tung la confianza necesaria para interpretar a la protagonista.

Christopher Briney y Lola Tung en una escena de la serie "The Summer I Turned Pretty".